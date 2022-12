Janusz Korwin-Mikke pokazał kolejnego członka rodziny. Urocze zdjęcie z domowego zacisza

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Janusz Korwin-Mikke często zamieszcza w internecie zdjęcia swojego ukochanego psa, Odiego, z którym polityk przeżył wiele radosnych chwil. Tym razem jednak Korwin-Mikke opublikował na Instagramie fotografie swojego kota, który ustawił się do zdjęcia jak model wyciągając jedną łapkę do przodu. Polityk na fotografii jest uśmiechnięty i ma na sobie kuchenny fartuch. Stylizacja Korwin-Mikkego nie jest przypadkowa bowiem polityk związany z Konfederacją wspólnie ze swoim futrzastym przyjacielem pozuje do zdjęcia z kuchni. Wybór miejsca także nie jest przypadkowy. Janusz Korwin-Mikke dał się w końcu poznać jako wielki fanatyk domowych przetworów. Zwłaszcza kompotu z gruszek, który robią wspólnie z żoną. O czym Dominika Korwin-Mikke opowiadała w rozmowie z "Super Expressem" dzieląc się tym, jak jej mąż robi wspomniany kompot.

"Odpoczywam po pracy w kuchni" - napisał na Instagramie Janusz Korwin-Mikke pozując z rudym kotem.

Żona Janusza Korwin-Mikkego pomaga mu robić kompot. "Pomagam Januszowi obierać gruszki"

- Janusz sam robi kompot z gruszek, które wcześniej kupuje na bazarze - mówiła nam Dominika Korwin-Mikke. Żona Janusza Korwin-Mikkego pomaga mu przygotować gruszki przed przetworzeniem ich na kompot. - Pomagam Januszowi obierać gruszki - przekazała nam Dominika Korwin-Mikke.

