Doszło do molestowania nieletniej podczas memoriału Kaczyńskich ? "Chcę mleko z twoich cycuszków"

Dziennikarze Onetu opublikowali szokujące ustalenia. Nie pierwszy raz przedstawiciele portalu zajmują się prezesem PZT Mirosławem Skrzypczyńskim. Według najnowszych doniesień pod koniec lipca we wsi Kozerki, na uroczystym otwarciu kortu im. Lecha Kaczyńskiego i towarzyszącemu temu memoriałowi byłego prezydenta i jego żony, zjechali się politycy i tenisiści. W rozmowie z Onetem pracująca w hotelowej restauracji i przynależącym do hotelu barku, Ewa Ciszek opowiedziała o szokującym spotkaniu z prezesem PZT.

- Pan prezes przyszedł któregoś razu z jakimś kolegą z Czech. Zapytałam grzecznie, czy życzą sobie jajka w innej postaci niż jajecznica, na co on zaczął masować się po kroczu i mruczeć, że ma własne i czy może chciałabym spróbować. Gdybym mogła, to strzeliłabym mu w gębę, ale po prostu odeszłam - powiedziała w rozmowie z Onetem.

Według kobiety Skrzypczyński miał dopuszczać się niemoralnych propozycji w kierunku nieletniej dziewczyny, która wspólnie z Ewą Ciszek pracowała podczas memoriału.

- Gdy zamawiał kawę, Iza zapytała grzecznie, czy życzy sobie z mlekiem. Na co on: "ale tylko z tych cycuszków", wskazując na jej piersi. Potem rzucał teksty w stylu "te piersi, to ja bym w nich spał i je ssał - przekazuje kobieta odnosząc się do rzekomego zachowania Skrzypczyńskiego.