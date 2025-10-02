Rosyjski wywiad szykował terror w Polsce? Akcja z dronami i puszkami po kukurydzy!

Rosyjski wywiad miał planować serię ataków terrorystycznych w Polsce.

"Gazeta Wyborcza" ujawnia szokujące szczegóły.

Dowiedz się, co planowano.

Plan terroru z użyciem kukurydzy? ABW ujawnia szczegóły

Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że operacja rosyjskiego wywiadu miała objąć Polskę, Litwę i Niemcy. Schemat działania miał być dość nietypowy. - Jedna z wersji zakłada, że rosyjski wywiad wojskowy GRU szykował akty terroru z użyciem dronów i puszek, w których zamiast kukurydzy był silny materiał wybuchowy - mówią cytowani przez „GW” informatorzy związani z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuraturą Krajową. Służby miały odnaleźć takie puszki m.in. na cmentarzu na Litwie.

Zatrzymanie domniemanego kuriera

Dziennik opisuje również historię zatrzymania przez ABW Władysława G., domniemanego kuriera rosyjskiego wywiadu. Mężczyzna miał przewozić puszki z materiałami wybuchowymi, części do dronów oraz karty SIM między Litwą, Polską i Niemcami. ABW zapewnia, że prowadzi na bieżąco rozpoznanie osób i zdarzeń, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Zatrzymanemu Władysławowi G. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura Krajowa planuje zakończyć śledztwo w tej sprawie do końca roku.

Czy ustalenia ABW i Prokuratury Krajowej potwierdzą się, a rosyjski wywiad rzeczywiście planował akty terroru z użyciem dronów i puszek z kukurydzą? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne w najbliższych miesiącach, po zakończeniu śledztwa w tej sprawie.

