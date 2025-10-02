Rosyjski wywiad szykował terror w Polsce? Akcja z dronami i puszkami po kukurydzy!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-02 10:29

Rosyjski wywiad wojskowy GRU mógł planować serię aktów terroru na terenie Polski, Litwy i Niemiec. Jak wynika z ustaleń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Prokuratury Krajowej, Rosjanie mieli wykorzystać drony oraz... puszki z kukurydzą konserwową, w których ukryto silny materiał wybuchowy. O sprawie pisze czwartkowa „Gazeta Wyborcza”, powołując się na informatorów związanych ze służbami.

Rosyjski wywiad szykował terror w Polsce? Akcja z dronami i puszkami po kukurydzy!

i

Autor: gov.pl; Shutterstock/ Shutterstock
  • Rosyjski wywiad miał planować serię ataków terrorystycznych w Polsce.
  • "Gazeta Wyborcza" ujawnia szokujące szczegóły.
  • Dowiedz się, co planowano.

Plan terroru z użyciem kukurydzy? ABW ujawnia szczegóły

Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że operacja rosyjskiego wywiadu miała objąć Polskę, Litwę i Niemcy. Schemat działania miał być dość nietypowy. - Jedna z wersji zakłada, że rosyjski wywiad wojskowy GRU szykował akty terroru z użyciem dronów i puszek, w których zamiast kukurydzy był silny materiał wybuchowy - mówią cytowani przez „GW” informatorzy związani z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuraturą Krajową. Służby miały odnaleźć takie puszki m.in. na cmentarzu na Litwie.

Zobacz: Rosyjskie zagrożenie sprzyja Tuskowi? W pierwszej chwili się uśmiechnie, w drugiej mina mu zrzednie

Zatrzymanie domniemanego kuriera

Dziennik opisuje również historię zatrzymania przez ABW Władysława G., domniemanego kuriera rosyjskiego wywiadu. Mężczyzna miał przewozić puszki z materiałami wybuchowymi, części do dronów oraz karty SIM między Litwą, Polską i Niemcami. ABW zapewnia, że prowadzi na bieżąco rozpoznanie osób i zdarzeń, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Zatrzymanemu Władysławowi G. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura Krajowa planuje zakończyć śledztwo w tej sprawie do końca roku.

Sprawdź: Trzęsienie ziemi w SOP. Ujawniamy kulisy tej sprawy: "Premier wściekł się na szefa MSWiA po kradzieży jego lexusa"

Czy ustalenia ABW i Prokuratury Krajowej potwierdzą się, a rosyjski wywiad rzeczywiście planował akty terroru z użyciem dronów i puszek z kukurydzą? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne w najbliższych miesiącach, po zakończeniu śledztwa w tej sprawie.

Sonda
Czy uważasz, że wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku?
Polityka SE Google News
Garda: Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
ABW
GRU