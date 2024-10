Ropoczęła się konwencja KO. Tusk: Robią absolutnie wszystko, żeby uniknąć odpowiedzialności

Spotkanie KO ma podsumować działania podjęte w ciągu roku od wygrania wyborów parlamentarnych oraz omówić strategię na przyszłe wybory prezydenckie. Rozpoczynając konwencję premier Tusk odniósł się do rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. - Ile oni stracili pieniędzy za nic nierobienie, stanowisk, władzy. Oni naprawdę byli przekonani, że zbudowali taki system, który czyni ich kompletnie bezkarnymi. To, że dzisiaj robią absolutnie wszystko, żeby uniknąć odpowiedzialności, żeby wrócić do tych możliwości nic nie robienia i zarabiania gigantycznych pieniędzy. Ta ich świadomość, że mogą wrócić do tego, tylko poprzez wygranie następnych wyborów, pokazuje, jaka stawka jest przed nami - mówił premier.

Premier podkreślił, że Polska stała się znów sercem Europy, bo 15 października Polacy odrzucili "tamten model władzy". Stwierdził, że jeśli ten drugi etap się powiedzie, czyli wybory prezydenckie, to system sądownictwa "zostanie naprawiony". Polityk przeczytał kilkanaście punktów, które rządowi udało się osiągnąć od czasu objęcia władzy. Wspomniał też, że zdaje sobie sprawę, że ludzie chcieliby szybszej realizacji obietnic. - Przecież wszyscy wiemy, że nastrój jest taki, że ludzie chcą zdecydowanie szybciej. Ale zobaczycie, że te osiem miesięcy jest o wiele bardziej efektywne, niż ich osiem lat - przekonywał Donald Tusk.

- W ciągu ośmiu miesięcy: in vitro wprowadzone, babciowe zrobione, podwyżki na nauczycieli - decyzja zapadła natychmiast - wyliczał premier. Zdaniem Donalda Tuska to nie PiS, a KO doprowadziła do największej waloryzacji emerytur. - Oni wmawiali ludziom, że rządy KO to zagrożenie dla emerytów - podkreślił szef rządu.

W galerii poniżej zobaczysz premiera Donalda Tuska:

Jeszce większe kłamstwo towarzyszyło 500+. Mówili, że jak Tusk wróci to zabierze 500+. Co oznaczają rządy KO? Od 1 stycznia mamy 800+. Wprowadzone na początku naszych rządów, oznacza realne zwiększenie bezpieczeństwa materialnego rodziców - mówił polityk.

Nowa polityka migracyjna

Na kongresie, jak zapowiadano, premier miał ogłosić nową strategię migracyjną rządu na najbliższe lata. Donald Tusk poinformował na spotkaniu KO, że jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu i będzie domagał się w Europie prawa do uznania tej decyzji. - My dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, szmuglerów, przemytników ludzi - stwierdził. Oznajmił, że prawo do azylu jest wykorzystywane wbrew istocie prawa do azylu.

Dodał, że w planowana jest polityka przyśpieszonych powrotów Polaków z diaspory. - Dlaczego 8-letnia Polka, 20-letni Polak mieszkający w USA czy Anglii, nie chciałby wrócić tutaj? - pytał Tusk.

To będzie obiektywnie najbezpieczniejsze miejsce w Europie. To odzyskanie kontroli musi oznaczać, że jeśli ktoś będzie studiował, to musi to być prawdziwa uczelnia. Jest coraz więcej prywatnych dziwnych uczelni, których zdaje się, że jedynym zadaniem jest ściąganie pieniędzy od tych, którzy udają, że chcą studiować i potem pewnie nikt ich już nie widział na tej uczelni - zaznaczył premier.

Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować - mówił Donald Tusk na konwencji.