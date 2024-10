i Autor: Adam Warżawa/pap

Szef rządu komentuje

Nagły wpis Tuska. Premier napisał o "torturach"

Donald Tusk bardzo często komentuje politykę i bieżące wydarzenia na platformie X. Najnowszy wpis szefa rządu również odnosi się do sytuacji w naszym kraju. Jednak tym razem chodziło o to, jak oceniają go politycy i zwolennicy.