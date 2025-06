Tusk zwrócił się do Dudy, Kaczyńskiego i Nawrockiego w sprawie wyniku wyborów: "Nie jesteście ciekawi?"

Uczciwi nie mają się czego bać

- Panowie Andrzej Duda, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania? Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu i przewodniczący Platformy Obywatelskiej sugeruje tym samym, że prawdziwe wyniki wyborów prezydenckich nie są ciągle znane.

Po II turze wyborów prezydenckich do Sądu Najwyższego wpłynęło koło 50 tysięcy protestów wyborczych. Jednak w zaledwie w 13 obwodowych komisjach wyborczych dopuszczono ponowne przeliczenie głosów. Politycy Koalicji Obywatelskiej domagają się by doszło to tego w całym kraju.

Znamy prawdziwe wyniki głosowania

Wpis Donalda Tuska spotkał się z bardzo krytyczną reakcją polityków opozycji. - Znamy prawdziwe wyniki głosowania. Wybory wygrał Karol Nawrocki, a przegrał Wasz kandydat, Rafał Trzaskowski. Reszta to już Wasze urojenia - pisze Konrad Berkowicz z Konfederacji. Zdecydowanie ostrzej wypowiada się Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. - Prawdziwe wyniki głosowania są znane - wygrał Karol Nawrocki. A ty przestań destabilizować państwo, szkodniku - pisze do szefa rządu poseł PiS. - Ale wybory już się odbyły. Druga tura-1 VI .WYNIK JEST POWSZECHNIE ZNANY. PKW wydała zwycięzcy zaświadczenie o wygranej w wyborach. Teraz, zgodnie z prawem, przed SN trwa procedura w spr. protestów. Czekamy więc na uchwałę Sądu Najwyższego dotyczącą ważności/nieważności wyborów. Pan też winien poczekać - to z kolei słowa profesor Krystyny Pawłowicz.

Na orzeczenie ważności wyborów Sąd Najwyższy ma czas do 2 lipca.

