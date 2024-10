i Autor: Facebook/Marcin Romanowski

Marcin Romanowski pojawi się na przesłuchaniu. Jest zapowiedź

Poseł Marcin Romanowski (PiS) zapowiedział, że stawi się we wtorek w Prokuraturze Krajowej, która wezwała go w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratorzy zamierzają mu powtórzyć zarzuty i przesłuchać go w charakterze podejrzanego.