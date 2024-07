Pilne! Poseł Marcin Romanowski usłyszał zarzuty

"Doszło do pogwałcenia prawa międzynarodowego!"

Mastalerek ostro do premiera Tuska. „Role mogą się odwrócić”

o co chodzi?

Prokuratura przedstawiła zarzuty posłowi Marcinowi Romanowskiemu

Po godz. 19 na briefingu przed siedzibą Prokuratury Krajowej Nowak informował, że zatrzymany tego dnia poseł został dowieziony do prokuratury i trwa jego przesłuchanie. Romanowski został zatrzymany na polecenie prokuratora prowadzącego śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości. Nowak potwierdził, że były wiceminister usłyszał już zarzuty. Nowak informował również, że decyzję o tym, czy wystosować wniosek o areszt tymczasowy prokuratura podejmie po zakończeniu przesłuchania, a ewentualny wniosek w tej sprawie - z racji późnej pory - może trafić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa we wtorek. Według Nowaka przesłuchanie R. rozpoczęło się w poniedziałek między godz. 16 a 17.

Będzie wniosek o tymczasowy areszt?

Rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał również, że w sprawie posła są obecnie dwa scenariusze. "Jeden taki, że czynności zostaną zakończone i pan zostanie zwolniony, jeśli prokurator tak zdecyduje. A druga - że ta czynność zostanie zakończona albo przerwana do jutra i pan poseł zostanie doprowadzony do izby dla osób zatrzymanych i prokurator będzie podejmował decyzję o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie" - wskazywał na briefingu.

Przypomniał też, że śledczy mają 48 godzin na czynności w ramach zatrzymania, a po skierowaniu wniosku do sądu o areszt tymczasowy, sąd ma 24 godziny na jego rozpatrzenie. "Ale ta decyzja zostanie podjęta po zakończeniu czynności przysłuchania" - zastrzegł.

Sonda Zagłosowałbyś na kandydata PiS w wyborach prezydenckich? Tak. Nie. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem.