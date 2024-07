Ziobro nagle uderzył w Tuska! „Jesteś opętany..."

Suwerenna Polska mówi o „zemście"

W poniedziałek ABW zatrzymało Marcina Romanowskiego, który jak poinformowano, został doprowadzony do Prokuratury. Zatrzymanie ma związek z śledztwem w związku wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji rządu. Romanowski, jako wiceminister sprawiedliwości sprawował wtedy nadzór nad funduszem, a prokuratura chce mu obecnie postawić łącznie 11 zarzutów. Decyzja rządu wstrząsnęła politykami Suwerennej Polski. Jej lider, Zbigniew Ziobro przekonuje, że sprawa ma charakter polityczny i w ostrych słowach zwraca się do premiera Tuska.

– Premierze Donaldzie Tusku! Tobie nie na prawdzie zależy, ale na całkowitym zniszczeniu opozycji. Jesteś opętany zemstą i sięgniesz po każdą niegodziwość, złamiesz każde prawo, by tej zemsty spróbować dokonać. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski to kolejna ofiara Twojego reżimu #Koalicja13grudnia. Po uchyleniu immunitetu zgłosił się do prokuratury, by przedstawić wyjaśnienia i dowody, ale śledczy nie chcieli z nim rozmawiać. Dzisiaj wysłałeś uzbrojonych agentów, by go spektakularnie zatrzymać – oznajmił Ziobro w mediach społecznościowych.

Tomasz Grodzki wytoczy proces cywilny?! ZIOBRO OSTRO O BYŁYM MARSZAŁKU! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zdaniem byłego ministra, Romanowski „nigdzie się nie ukrywał ani nie uciekał”. – Zrobiłeś to tylko po to, by Twoje rządowe media miały co pokazywać. Byś znów mógł uruchomić całą machinę nienawiści i szczucia. Przyjdzie taka chwila, że za wszystkie swoje przestępstwa odpowiesz. To kwestia czasu – napisał Ziobro do Donalda Tuska.

Politycy KO komentują sprawę

Wiceminister sprawiedliwości z KO Arkadiusz Myrcha twierdzi w kolei, że immunitet poselski zatrzymanego posła „nie jest ochroną przed grzechami przeszłości”. – Historia z podwójnym immunitetem to oczywista próba obrony swojego klienta, któremu PK stawia 11 zarzutów . Taka jest rola adwokata. Zagadnienie to jednak było przedmiotem analizy i immunitet ten nie ma zastosowania w sprawie – poinformował na platformie „X”. Do zatrzymania odniósł się również europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. – Marcin Romanowski, który został dziś zatrzymany przez ABW jeszcze wczoraj uczestniczył w Pielgrzymce Tadeusza Rydzyka. Panów łączy jednak dużo więcej niż wspólne pielgrzymowanie. To właśnie na polecenie Romanowskiego Rydzyk z Funduszu Sprawiedliwości otrzymał 22 miliony złotych. Posłuchaj o patologicznych związkach duchownego z Torunia z partią Ziobry – napisał Joński.

W galerii zobaczysz byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę:

Sonda Czy Zbigniew Ziobro był dobrym ministrem sprawiedliwości? Tak! Nie. Ciężko stwierdzić.

Premierze @donaldtusk! Tobie nie na prawdzie zależy, ale na całkowitym zniszczeniu opozycji. Jesteś opętany zemstą i sięgniesz po każdą niegodziwość, złamiesz każde prawo, by tej zemsty spróbować dokonać. Były wiceminister sprawiedliwości @MarcinRoma19996 to kolejna ofiara…— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 15, 2024

Historia z podwójnym immunitetem to oczywista próba obrony swojego klienta, któremu PK stawia 11 zarzutów . Taka jest rola adwokata. Zagadnienie to jednak było przedmiotem analizy i immunitet ten nie ma zastosowania w sprawie. Nie jest też ochroną przed grzechami przeszłości.— Arkadiusz Myrcha (@ArkadiuszMyrcha) July 15, 2024