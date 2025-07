Tusk nie wytrzymał! Uderza w prezydenta elekta: "Obrażanie służb (...) jest haniebne!"

"Haniebne i skandaliczne!" – te słowa Donalda Tuska wybrzmiały dziś z pełną mocą przed posiedzeniem Rady Ministrów. Premier, widocznie wzburzony, odniósł się do napiętej sytuacji na granicy oraz, co istotne, do zachowania polityków – także tego, który wkrótce obejmie najwyższy urząd w państwie.

i Autor: Photo/Czarek Sokolowski, Marek Kudelski/Super Express/ Associated Press