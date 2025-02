Roman Giertych wyzywa Sławomira Mentzena od idiotów! Nocny list mecenasa

Nocą Roman Giertych opublikował na platformie X "List do Sławomira Mentzena. - Obserwuję uważnie Pana działania kampanijne, w których próbuje Pan zbudować pewien wzrost poparcia na antyukraińskich nastrojach, które z takim trudem budował PiS. Dzisiaj był Pan bohaterem wszystkich rosyjskich mediów - rozpoczął. Poseł KO odnosił się do sytuacji, w której mer Lwowa Andrij Sadowy nazwał Sławomira Mentzena "prorosyjskim politykiem z polskim paszportem". Kandydat Konfederacji na prezydenta szybko odpowiedział i zamieścił mocny wpis w mediach społecznościowych. - To Pan powinien mieć zakaz wjazdu do Polski - pisał wyraźnie wzburzony Mentzen.

- Pana wyjazd na Cmentarz Łyczakowski i spór z merem Lwowa to bardzo skuteczny sposób przekierowania na Pana rzecz tej pracy nad urabianiem opinii publicznej, która partia złodziei i agentów uskuteczniała przez 8 lat - przekonywał Giertych. - Otóż z całego tego narodowo-historycznego doświadczenia powiem Panu jedno: jesteś Pan idiotą. Bardzo rzadko posługuję się takimi ostrymi słowami, ale to, co Pan robi musi znaleźć odpór poprzez znalezienie właściwych słów. Dlatego będę z Panem brutalnie szczery. Jesteś Pan idiotą, gdyż niszcząc kruchą i wątłą nić porozumienia pomiędzy Polakami, a Ukraińcami niszczysz Pan jedyną tamę przez rosyjską dominacją w naszej części świata - atakował.

- Nie jesteś Pan, jak niektórzy pisowcy, opłacanym agentem Kremla. Nie jesteś też złodziejem, który ucieka przed aresztem i który jak wielu z nich powie wszystko, aby znaleźć później jakiś azyl na Białorusi, czy Węgrzech. Jesteś Pan po prostu zwykłym, prostym, lekko napuszonym, nienachalnie inteligentnym idiotą, który dla Kremla jest pożyteczny, stąd lansują Pana ich boty i media - przekonywał.

Cały list wyglądał następująco:

