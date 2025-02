Ukraiński historyk grozi śmiercią Mentzenowi? Polityk żąda reakcji od Sikorskiego

Mentzen oskarża: "Pogróżki nawiązujące do zamachu z 1934 roku"

– Ukraiński historyk Wachtang Kipiani grozi mi śmiercią, pisząc, że może mi załatwić powtórkę z historii Pierackiego – napisał wstrząśnięty Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych. Polityk podkreślił, że Kipiani to znana postać na Ukrainie. Wielokrotnie występował w telewizji i odznaczona m.in. Medalem Wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz wyróżnieniem im. Stepana Bandery.

We wpisie Mentzena znalazł się także apel do polskiego rządu, a w szczególności do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. – Oczekuję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych kierowane przez Radosława Sikorskiego zareaguje i nie pozwoli na kolejne ataki Ukraińców na nasze państwo – dodał lider Konfederacji.

Co faktycznie napisał Kipiani?

Treść wpisu Kipianiego, który Mentzen uznał za groźby, wywołuje kontrowersje. W historycznym kontekście odnosił się on do oskarżeń wobec Stepana Bandery i działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Ukraiński historyk miał skomentować to słowami: "Możemy to powtórzyć" – co według polskiego polityka jest bezpośrednim wezwaniem do przemocy.

Eskalacja napięć polsko-ukraińskich?

Sprawa błyskawicznie rozeszła się w sieci, wywołując gorące dyskusje zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Komentarze internautów są podzielone – jedni uważają, że Mentzen celowo podsyca emocje wokół relacji polsko-ukraińskich, inni natomiast wskazują na konieczność oficjalnej reakcji polskiego rządu.

Na ten moment Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie oskarżeń Mentzena. Nie wiadomo także, czy polska dyplomacja podejmie jakiekolwiek kroki wobec Kipianiego.

Ukraiński historyk Wachtang Kipiani grozi mi śmiercią, pisząc, że może mi załatwić powtórkę z historii Pierackiego, polskiego polityka, ministra spraw wewnętrznych, zamordowanego w 1934 r. przez ukraińskich nacjonalistów.Kipiani jest znanym ukraińskim historykiem, występuje w… pic.twitter.com/pCR5is546F— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) February 26, 2025

