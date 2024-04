i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS(2), Paweł Dąbrowski/Super Express

Zmiany coraz bliżej

Rekonstrukcja rządu Tuska. Będą kolejne zaskoczenia?!

To już pewne - 10 maja dojdzie do rekonstrukcji rządu Donalda Tuska. Zapowiedział to sam premier, który obecnie dochodzi do zdrowia po stwierdzeniu u niego zapalenia płuc. Wiadomo, że lista ministrów do zmiany to wciąż przedmiot dyskusji, choć niektóre nazwiska są już znane. Zatem - kto może pożegnać się z pracą w resortach?