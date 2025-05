Nawrocki w USA

Wspólne świętowanie za oceanem. Karol Nawrocki spędził 3 maja w Chicago, gdzie spotkał się z Polonią, by uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i podtrzymać więzi z krajem. Karol Nawrocki zgodnie z zapowiedzą odwiedził Polonię w Chicago i wziął udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja. Warto podkreślić, że to już kolejny dzień wizyty Karola Nawrockiego w USA. Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Walka o głosy Polonii i wsparcie władz USA w tym przypadku może okazać się strzałem w dziesiątkę. W sztabie PiS jest przekonanie, że wizyta w USA pomoże Nawrockiemu w kampanii prezydenckiej. Politycy PiS w anonimowych rozmowach z mediami podkreślają, że celem wyjazdu Karola Nawrockiego do USA jest postawienie na tematykę międzynarodową i podkreślenie faktu, że dla Karola Nawrockiego najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski, a jego gwarancją są dobre relacje z USA, niezależnie od tego, kto jest prezydentem, czy komuś się to podoba, czy też nie.

Wybory prezydenckie w Polsce

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 18 maja 2025 roku. Ewentualna druga tura wyborów ma odbyć się 1 czerwca 2025. Teraz mamy szczyt kampanii prezydenckiej. Kandydaci na ten urząd podróżują głównie po Polsce, ale i jak widać, po świecie, by przekonać wyborców do oddania głosu właśnie na ich kandydatury. Kandydaci na urząd prezydenta Polski biorą udział także w rozmaitych debatach. W ostatniej debacie organizowanej przez "Super Express" udział wzięli wszyscy kandydaci oficjalnie zgłoszeni i zarejestrowani do kandydowania w wyborach prezydenckich 2025.

