Awantura w studio

Dobromir Sośnierz, polityk Konfederacji, został wyproszony ze studia TOK FM podczas audycji "Wybory w TOK-u" po ostrej wymianie zdań z wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Karoliną Zioło-Pużuk. Powodem konfliktu była dyskusja na temat współpracy Konfederacji z niemiecką partią AfD, którą niemiecki kontrwywiad zaklasyfikował jako organizację ekstremistyczną. Jak spór ostatecznie się zakończył?

Konflikt rozpoczął się od komentarzy Dobromira Sośnierza na temat raportu niemieckiego kontrwywiadu, który uznał AfD za zagrożenie dla demokracji. Polityk Konfederacji stwierdził, że raport jest niewiarygodny, ponieważ został stworzony przez rządową instytucję w celu wsparcia jej polityki. Dopytywany o dalszą współpracę Konfederacji z AfD, Sośnierz przekonywał, że istnieją obszary, w których obie partie się zgadzają, i że współpraca w pewnych kwestiach nie oznacza pełnej zgody we wszystkich sprawach.

Ostra wymiana zdań i oskarżenia o obrażanie

Sytuacja zaogniła się, gdy Karolina Zioło-Pużuk skomentowała słowa Sośnierza, oceniając je jako "piękne". Polityk Konfederacji zareagował na to, mówiąc: "Już pani się tak nie podnieca tymi porównaniami". Prowadzący audycję, Maciej Kluczka, poprosił Sośnierza o "nieużywanie określeń wobec pani minister, a skupienie się na swojej wypowiedzi". W odpowiedzi Sośnierz stwierdził: "To pani też może się skupić na swojej wypowiedzi, a nie docinać cały czas z radością".

Kulminacją konfliktu stała się wymiana zdań, w której Sośnierz zapytał wiceminister: "Już pani się wystękała tam?!". Zioło-Pużuk odpowiedziała na to, oskarżając polityka Konfederacji o ciągłe obrażanie jej.

Decyzja prowadzącego i reakcja Sośnierza

W związku z eskalacją konfliktu, prowadzący audycję zaapelował do gości o "wyciszenie emocji" i zaprosił do kontynuowania dyskusji w części internetowej. Jednocześnie Maciej Kluczka poprosił, aby w tej części audycji nie uczestniczył Dobromir Sośnierz, argumentując to chęcią uniknięcia dalszego obniżania standardów dyskusji.

Sośnierz zareagował na to, mówiąc: "Nie, Dziękuję. Posiedzę". Ostatecznie jednak, po przerwie, prowadzący poinformował, że po konsultacji z wiceminister Zioło-Pużuk, podjęto decyzję o kontynuowaniu dyskusji w dotychczasowym gronie, ale z zastrzeżeniem, że w przypadku dalszych konfliktów audycja zostanie zakończona lub ktoś zostanie z niej usunięty.

Sprawa współpracy Konfederacji z AfD budzi kontrowersje w polskiej polityce. Podczas ostatniej debaty przedwyborczej, Sławomir Mentzen, kandydat na prezydenta, stwierdził, że AfD "to najbardziej propolska partia w tym momencie w Niemczech". Tymczasem dziennikarze ujawnili, że AfD ma wsparcie Kremla, chce zakończenia wojny na zasadach Putina, a liderka partii kwestionuje zachodnią granicę Polski.

