Tusk wygrywa z Dudą. Najnowszy sondaż

Donald Tusk w 2014 roku zakończył swoją karierę w polskiej polityce i wyjechał do Brukseli. Tam objął niezwykle prestiżową i ważną funkcję szefa Rady Europejskiej. Jednak po kilku latach postanowił wrócić do Polski i ponownie objął stery w Platformie Obywatelskiej. W 2023 roku po raz kolejny poprowadził swoją partię do wyborów i dzięki zawarciu koalicji z Trzecią Drogą i Lewicą, przejął władzę w Polsce. A najnowszy ranking zaufania pokazuje, że Polacy coraz bardziej cenią premiera. Zaufanie do Donalda Tuska deklaruje 45 procent obywateli. Drugi w zestawieniu jest Andrzej Duda, któremu ufa 44,5 procent Polaków. Na ostatnim miejscu podium znalazł się Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu może się pochwalić zaufaniem Polaków na poziomie 44,4 procent. Kolejnymi politykami w rankingu zaufania są: Rafał Trzaskowski, któremu ufa 43,4 procent obywateli, Władysław Kosiniak-Kamysz z zaufaniem na poziomie 41,5 procent oraz Mateusz Morawiecki, który może pochwalić się zaufaniem na poziomie 39 procent.

Sondaż został przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie Onetu.

