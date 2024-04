Tusk napisał o swojej chorobie. "To nie wyrok"

O tym, że premier choruje na zapalenie płuc, poinformowano w czwartek, 25 kwietnia. Zgodnie z informacją przekazaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Donald Tusk w najbliższych dniach ograniczy swoją publiczną aktywność i przejdzie kurację. Szef rządu na platformie X sam odniósł się do swego stanu zdrowia i jednocześnie poinformował, że tuż po majówce ma zaplanowany szereg spotkań i ważnych rozmów. - Po krótkiej (mam nadzieję) przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty. 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy, 10 maja rekonstrukcja rządu, a jeszcze dziś ogłoszenie planu pomocy dla rolników - napisał szef rządu.

To oznacza, że 1 maja nie dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy mieli rozmawiać o programie Nuclear Sharing.

Jeszcze 25 kwietnia Donald Tusk po raz kolejny przekazał internautom ważne wieści. Podziękował za życzenia powrotu do zdrowia i poinformował, że jego lekarze zapewniają, że w przyszłym tygodniu będzie mógł wrócić do pracy. - Dzięki za życzenia zdrowia. Wszystkich zmartwionych pragnę uspokoić, a uradowanych rozczarować: zapalenie płuc to nie wyrok. Jestem pod opieką świetnych lekarzy, którzy zapewniają, że w przyszłym tygodniu będę gotowy do codziennych zajęć i wyzwań - napisał na platformie X szef rządu.

