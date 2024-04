Pilne spotkanie Duda - Tusk. Prezydent ujawnił plan

Andrzej Duda w rozmowie z "Faktem" zapowiedział, że Polska chciałaby przystąpić do programu Nuclear Sharing. - Nuclear Sharing jako pewna idea i pewien sposób budowania sfery bezpieczeństwa jest realizowany przede wszystkim przez Stany Zjednoczone w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - ocenił prezydent. Jak dodał, jest skłonny spotkać się w tej sprawie z premierem Donaldem Tuskiem. Premier zadeklarował, że bardzo chętnie porozmawia na ten temat z głową państwa. - Czekam z niecierpliwością na spotkanie z panem prezydentem Dudą, bo ta sprawa dotyczy wprost i bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa. I musiałbym dobrze zrozumieć intencje pana prezydenta - odpowiedział Donald Tusk.

Dziś już wiadomo, że do spotkania może dojść 1 maja. Takie zaproszenie wystosował prezydent Andrzej Duda do premiera Donalda Tuska. - Mamy w najbliższym czasie, bardzo ważny i podniosły dla nas moment, a mianowicie 20 rocznicę naszego wejścia do UE - 1 maja. Wystosowałem dzisiaj zaproszenie do pana premiera Donalda Tuska na spotkanie przed południem. Godzinę ustalą nasi współpracownicy - przekazał prezydent 25 kwietnia.

W. KOLARSKI: ANDRZEJ DUDA BĘDZIE PATRONEM POLSKIEJ PRAWICY