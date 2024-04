Tusk podał termin rekonstrukcji rządu. Napisał też o swojej chorobie

Kilka godzin po zakończeniu przemówienia Radosława Sikorskiego o kierunkach polskiej polityki zagranicznej, Centrum Informacyjne Rządu przekazało w komunikacie, że premier Donald Tusk (który był dziś obecny w Sejmie), musi ograniczyć swoją publiczną aktywność ze względu na zapalenie płus. - W najbliższych dniach Premier Donald Tusk ograniczy aktywność publiczną. Jest to związane ze stwierdzonym zapaleniem płuc, w związku z czym konieczne jest podjęcie leczenia. Po zakończeniu kuracji Donald Tusk powróci do swoich obowiązków - czytamy na platformie X. Kilka minut później, lider Koalicji Obywatelskiej poinformował, że musi zrobić sobie przerwę, a potem czeka go szereg ważnych spotkań i decyzji. I zapowiedział, że rekonstrukcja rządu odbędzie się 10 maja. - Po krótkiej (mam nadzieję) przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty. 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy, 10 maja rekonstrukcja rządu, a jeszcze dziś ogłoszenie planu pomocy dla rolników - zapowiedział szef rządu.

Zmiany w rządzie Donalda Tuska mają związek ze startem ministrów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. O mandat europosłów będą rywalizować Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński oraz Borys Budka. Polacy wybiorą swoich przedstawicieli 9 czerwca.

