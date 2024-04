i Autor: Dawid Wolski/East News

Znamy powód

Dymisja ministra w rządzie Tuska. Rezygnuje Bartłomiej Sienkiewicz

Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, poinformował, że rezygnuje ze stanowiska. Ma to związek z jego startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sienkiewicz będzie "jedynką" KO do Parlamentu Europejskiego w woj. świętokrzyskim i małopolskim.