Reakcja rządu na drony pod lupą Polaków. Wyniki sondażu pokazują podzielone nastroje

Sondaż SW Research dla Onetu pokazuje podzielone opinie Polaków o reakcji władz na drony.

49,1 proc. badanych oceniło działania rządu pozytywnie, 27,7 proc. negatywnie, a reszta nie ma zdania.

Największe poparcie – wśród osób powyżej 50 lat i mieszkańców średnich miast.

Najbardziej krytyczni są 35–49-latkowie oraz mieszkańcy małych miast.

Badanie przeprowadzono 16–17 września 2025 r. metodą CAWI na próbie 824 osób.

Pierwszy taki incydent w historii

Noc z 9 na 10 września przejdzie do historii polskiego lotnictwa. To właśnie wtedy Siły Powietrzne po raz pierwszy w nowoczesnych dziejach kraju użyły uzbrojenia w przestrzeni powietrznej RP, by zneutralizować rosyjskie drony. Jednocześnie kontrowersje wzbudziła informacja o uderzeniu rakiety w dom w miejscowości Wyryki. Część opinii publicznej zarzuca władzom zbyt późne lub niewystarczająco transparentne informowanie o całej sytuacji.

Wyniki sondażu: połowa popiera, 1/4 krytykuje

Odpowiedzi na pytanie: „Jak Pani/Pan ocenia działanie polskich władz w reakcji na incydenty z dronami przy granicy polsko-ukraińskiej?” rozłożyły się następująco: 49,1 proc. – ocena pozytywna (w tym 16,6 proc. „zdecydowanie pozytywnie”), 27,7 proc. – ocena negatywna (10 proc. „zdecydowanie negatywnie”) i 23,2 proc. – „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Kto najbardziej popiera działania władz?

Najwięcej pozytywnych opinii odnotowano w grupie osób powyżej 50. roku życia (56,2 proc.) i w miastach średniej wielkości (53,8 proc. dla ośrodków 20–99 tys. mieszkańców).

Najwięcej krytycznych głosów pochodzi od ankietowanych w wieku 35–49 lat (35,1 proc.) oraz mieszkańców małych miast do 20 tys. (36,5 proc.).

Podzielone nastroje, rosnące oczekiwania

Eksperci zwracają uwagę, że mimo przewagi ocen pozytywnych, entuzjazmu brak. Polacy oczekują większej przejrzystości w komunikacji kryzysowej i jasnych informacji o możliwych skutkach ubocznych działań wojska.

