Więcej osób dostanie 14. emeryturę? Pomysł popiera człowiek Nawrockiego

Politycy PiS i przedstawiciel prezydenta apelują o podwyższenie progu dochodowego do 14. emerytury nawet do 3,4 tys. zł.

Obecnie pełna „czternastka” przysługuje tylko emerytom z dochodem do 2,9 tys. zł brutto — potem działa zasada „złotówka za złotówkę”.

O planach zwiększenia progu rząd nie informuje

14. emerytura z większym progiem?

Pierwsi seniorzy już otrzymują otrzymują tegoroczne 14. emerytury. Czy w przyszłym roku powinno otrzymać ją więcej osób? Szef Kancelaria Prezydenta oraz posłanka PiS uważają, że trzeba zwiększyć próg uprawniający do otrzymywania pełnej kwoty świadczenia. – Powinien być zwiększony o kilkaset złotych. Nawet do 3,4 tys. zł – mówi nam Joanna Borowiak.

Przypomnijmy, że w przypadku 14. emerytury obowiązuje próg dochodowy, uprawniający do otrzymywania pełnej wysokości świadczenia. Obecnie to 2,9 tys. zł brutto – jeśli emerytura przekracza tę wartość, 14. wypłacana jest na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Powyżej kwoty 4728,91 już nie przysługuje.

Czy obecne limity powinny zostać zwiększone? Tak uważa szefowa sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Joanna Borowiak. - Każda kwota zwiększająca pomoc dla emerytów jest dobra i właściwa – mówi nam posłanka i wskazuje, że próg uprawniający do 14. powinien zostać zwiększony o kilkaset złotych. – Limit powinien wynosić 3,3 a nawet 3,4 tys. zł. Dzięki temu więcej emerytów otrzymałoby 14. emeryturę – przekonuje.

Pomysłom posłanki PiS przyklaskuje Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. - Jak najbardziej uważam, że limit powinien być podwyższony. To powinno być co najmniej kilkaset złotych więcej niż jest teraz. Emerytów dławi drożyzna i pożądane jest, aby polepszać ich warunki materialne – mówi nam.

Tymczasem strona rządowa tematu nie podnosi. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk pytany w tej sprawie, odmawiał mediom jasnej deklaracji.

Na razie więc zasady wypłaty 14. emerytury pozostaną bez zmian. Poza wspomnianym progiem dochodowym, warto pamiętać, że wysokość tego świadczenia, podobnie jak 13. emerytury to równowartość minimalnej emerytury czyli 1878,91 zł. Przy czym najniższa wypłacana 14. pomniejszona o kwotę przekraczającą próg dochodowy wynosi 50 zł.