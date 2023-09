Ranking zaufania polityków. Duda na czele, a Tusk?

Prezydent Duda liderem rankingu zaufania polityków

We wrześniu liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje prezydent Andrzej Duda; zaufanie do głowy państwa deklaruje 53 proc. respondentów (o 1 pkt proc. mniej niż miesiąc temu). Nieufność do osoby prezydenta deklaruje natomiast 35 proc. respondentów (bez zmian). Drugie miejsce pod względem deklaracji zaufania - jak poinformował CBOS - zajmują ex aequo Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki (po 41 proc. zaufania). Prezydentowi Warszawy ufa 41 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt proc.), nie ufa - również 41 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Premierowi Morawieckiemu ufa 41 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.), a nie ufa 47 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Na trzecim miejscu znalazł się szef MON Mariusz Błaszczak; zaufanie wobec szefa resortu obrony wyraziło w sondażu 40 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt. proc.), nie ufa mu 36 proc. badanych wzrost o 2 pkt proc.).

Za nim znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 37 proc. badanych, nie ufa zaś 53 proc. badanych. Dalej w rankingu zaufania znaleźli się kolejno: lider Polski 2050 Szymon Hołownia (35 proc. wskazań zaufania; 40 proc. nieufności); marszałek Sejmu Elżbieta Witek (34 proc. zaufania, 32 proc. - nieufności); minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (33 proc. zaufania; 51 proc. nieufności); lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (32 proc. zaufania; 32 proc. nieufności); Robert Biedroń (Lewica) (30 proc. zaufania, 44 proc. - nieufności).

Donald Tusk na czele rankingu nieufności

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajmuje: lider PO Donald Tusk, któremu nie ufa 57 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasował się prezes PiS Jarosław Kaczyński; liderowi PiS nie ufa 53 proc. respondentów. Na trzecim miejscu z kolei uplasował się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 51 proc. badanych.

