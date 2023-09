Jarosław Kaczyński. Wiek, wykształcenie, majątek. Kim jest kandydat do Sejmu z listy PiS?

Kim jest Jarosław Kaczyński? Oto sylwetka byłego premiera i szefa PiS

Jarosław Kaczyński urodził się w Warszawie na Żoliborzu 18 czerwca 1949 roku. Od lat zasiada w sejmowych ławach, ponieważ to poseł na Sejm I, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji (1991–1993, od 1997 nieprzerwanie do dziś). Od 2003 roku jest piastuje stanowisko prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2006-2007 był premierem kraju, natomiast w 2010 roku kandydował w wyborach prezydenckich (w drugiej turze przegrał jednak z Bronisławem Komorowskim). Od czasu wygranych przez jego partię wyborów parlamentarnych w 2015 roku, będąc posłem (w miiędzyczasie również wicepremierem), nie bez kozery jest uważany za jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce.

Wykształcenie, zawód prezesa PiS

Jarosław Kaczyński uczęszczał początkowo do XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie. Ale...nie zdał do kolejnej klasy i zmienił szkołę, ostatecznie zdając maturę w 1967 XXXIII w Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Sam prezes PiS nie ukrywa swojego wstydliwego epizodu. W książce "Polska naszych marzeń" wspomniał, że w szkole nie zawsze mu szło dobrze. - Moje czasy szkolne kryją pewną tajemnicę. Otóż zdarzyło mi się nie zdać z 10. do 11. klasy i mimo to wylądowałem w ostatniej klasie, a następnie po odkręceniu tego znalazłem się w liceum na Woli - napisał Kaczyński.

Obecny prezes PiS studiował na Uniwersytecie Warszawskim. W 1971 na Wydziale Prawa i Administracji tegoż uzyskał tytuł magistra. Natomiast 8 grudnia 1976 na Wydziale Prawa i Administracji obronił pracę doktorską pt. "Rola ciał kolegialnych w kierowaniu szkołą wyższą". W latach 1971–1976 zatrudniony był jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Później, do 1981, pracował jako adiunkt w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1982–1983 był zatrudniony w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie na etacie starszego bibliotekarza.

Jarosław Kaczyński - rodzice, rodzeństwo, rodzina

Jego ojciec, Rajmund Kaczyński, z zawodu inżynier, był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem powstania warszawskiego. Matka Jadwiga (z domu Jasiewicz), należała do Szarych Szeregów, z wykształcenia była filologiem polskim. Jego starszym bratem bliźniakiem był Lech Kaczyński, późniejszy prezydent Polski, który zmarł w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. W 1962 bracia zagrali role Jacka (Jarosław) i Placka (Lech) w filmie "O dwóch takich, co ukradli księżyc w reżyserii Jana Batorego (ekranizacji powieści pod tym samym tytułem Kornela Makuszyńskiego).

Jego najbliższą rodzina jest Marta Kaczyńska, której dzieci uważają Jarosława za dziadka. Momentem zbliżenia stryja i bratanicy była jedynie katastrofa smoleńska, w której zginęli najbliżsi im ludzie – Maria i Lech. Wcześniej prezesowi PiS nie podobał się okres młodzieńczego buntu Marty oraz jej decyzje o rozwodach. - Dla młodej kobiety to było straszne przeżycie. I to pewnie doprowadziło do drugiego, bardzo szybkiego małżeństwa. To była próba poratowania się, co jest psychologicznie zrozumiałe - oceniał w swojej książce jej pierwszy rozwód i decyzję o szybkim zawarciu drugiego małżeństwa (z Marcinem Dubienieckim).

Majątek Jarosława Kaczyńskiego

Prezes PiS jest właścicielem 1/3 domu o powierzchni 150 mkw na warszawskim Żoliborzu. Dom wycenia na 1,8 mln zł. Warto nadmienić, że budynek jest częstym celem protestów i demonstracji opozycyjnych. W latach 2020–2021 podczas protestów przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji, dom Kaczyńskiego przez całą dobę był chroniony przez policjantów.

Kaczyński nie posiada innych nieruchomości, gospodarstw, ziem użytkowych itp. Nie jest członkiem żadnej spółki handlowej - nie posiada również udziałów ani akcji. Nie prowadzi również działalności gospodarczej. Pełni natomiast funkcję honorową w Fundacji Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego, jakkolwiek nie uzyskuje z tego tytułu środków finansowych.

Okazuje się, że są istotne różnice pomiędzy oświadczeniem majątkowym Jarosława Kaczyńskiego przedstawiającym jego stan majątkowy na koniec 2022 roku a czerwcem 2023 roku. Zauważalne różnice są w rubryce dotyczącej oszczędności. W tak krótkim czasie zmniejszyły się one o ponad 20 tys. zł (z 289 625 zł do 269 368 zł). Co ciekawe, w rubryce dotyczącej dochodów, prezes PiS wpisał dane z 2022 roku. Tutaj mamy aż cztery pozycje: wynagrodzenie ze stosunku pracy w KPRM 216 344,54 zł, dieta parlamentarna 96 795,24 zł, uposażenie 37 729,92 zł i emerytura 96 795,24 zł. Pomimo dość sporych dochodów Jarosław Kaczyński zaciągnął kredyt w kasie SKOK im. Stefczyka. W czerwcu miał do spłaty jeszcze 64 452,11 zł.

Prezes PiS posiada również obciążenie finansowe w postaci kredytu w Kasie SKOK im. Stefczyka. W czerwcu miał do spłaty jeszcze 64 452,11 zł.

