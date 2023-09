"Kaczyński, Duda, Morawiecki będą rozliczeni"

W sobotę na konwencji w Tarnowie usłyszeliśmy pełny program Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne 2023. Jak się okazuje wśród 100 obietnic do zrealizowania ważne miejsce zajmuje czarna lista polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy wg. KO powinni po wyborach zostać osadzeni i trafić za kraty. Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła wczoraj ze sceny wprost, że Kaczyński, Duda, Morawiecki i Sasin będą rozliczeni.

- Zlikwidujemy pseudo KRS. Usuniemy dublerów z TK - obiecywała posłanka. A Krzysztof Brejza dodał: - RP będzie państwem bez SB-eckich metod PiS, rozliczymy Kamińskiego, Ziobrę, Wąsika i tych, którzy są odpowiedzialni za nielegalne podsłuchy Polaków. - Komendant Szymczyk odpowie za naruszenie wartości w policji, jej autorytetu, który zniszczył, wysadził! Przywrócimy profesjonalizm, apolityczność służb mundurowych, przywrócimy godność i honor munduru policjanta.

Politycy KO obiecują: "Duda, Morawiecki, Sasin i Ziobro przed Trybunał Stanu, a Kaczyński za kraty"

Ale to nie koniec wrogich zapowiedzi pod adresem aktualnie rządzących polityków Zjednoczonej Prawicy. Jak obiecuje Donald Tusk i jego środowisko polityczne po wygranych przez opozycję wyborach przyjdzie czas na pociągnięcie polityków Zjednoczonej Prawicy do odpowiedzialności karnej. W programie Koalicji Obywatelskiej czytamy wprost:

"Łamanie Konstytucji i praworządności będzie szybko rozliczone i osądzone. W tym celu postawimy przed Trybunałem Stanu: Andrzeja Dudę – za odmowę przyjęcia ślubowania od trzech prawidłowo wybranych przez Sejm VII kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz za zastosowanie prawa łaski w stosunku do nieprawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch innych funkcjonariuszy, Mateusza Morawieckiego – za wydanie decyzji polecającej Poczcie Polskiej przeprowadzenie nielegalnych wyborów kopertowych, Jacka Sasina – za bezprawne wydanie 70 mln zł na wybory kopertowe, Zbigniewa Ziobro – za wykorzystywanie do celów partyjnych środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości, Adama Glapińskiego – za zniszczenie niezależności Narodowego Banku Polskiego i brak realizacji podstawowego zadania NBP, jakim jest walka z drożyzną, Przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, obu za zniszczenie mediów publicznych.

KO: Kaczyński i Macierewicz będą się tłumaczyć przed prokuratorem

Złożymy wnioski do niezależnej, odpolitycznionej prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej następujących osób: Jarosława Kaczyńskiego – za sprawstwo kierownicze i usiłowanie zmiany ustroju państwa, Łukasza Szumowskiego – za miliony wydane na niesprawne respiratory, Janusza Cieszyńskiego – za współudział w aferze respiratorowej, Antoniego Macierewicza – za ukrywanie wyników badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w Smoleńsku, za zniszczenie polskiego kontrwywiadu i działania na rzecz Rosji, Odpowiedzialnych za bezprawny zakup i inwigilowanie obywateli Pegasusem, Hejterów, którzy wykorzystywali informacje pozyskane z ministerstwa sprawiedliwości do szkalowania niezależnych sędziów, Odpowiedzialnych za zmarnowanie miliardów złotych na budowę elektrowni w Ostrołęce, Prokuratorów usiłujących uchylić immunitet i wszczynających bezpodstawne postępowania karne przeciwko niezawisłym sędziom za wydawane przez nich orzeczenia, Policjantów, którzy pobili kobiety protestujące przeciwko barbarzyńskiemu orzeczeniu Trybunału Przyłębskiej w sprawie aborcji, Komendanta Jarosława Szymczyka za użycie granatnika w Komendzie Głównej Policji, Piotra Wawrzyka i jego współpracowników z MSZ za aferę wizową, Jacka Kurskiego za niszczenie mediów publicznych, Adama Niedzielskiego – za wykorzystywanie do celów politycznych danych wrażliwych znajdujących się w rejestrach medycznych prowadzonych w resorcie zdrowia.

Donald Tusk wprost o aborcji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.