Tusk obiecuje, że przywróci finansowanie in vitro, to kolejny konkret. Do tego zapowiada: podwyżkę dla wszystkich nauczycieli, o 30 proc., to około 1,5 tys. zł. Mówi też o pracach domowych uczniów. Budżetówka, tu też Tusk zapowiada, że do końca roku budżetówka za drożyznę dostanie 20 proc. więcej.