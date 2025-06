Cios dla Donalda Tuska tuż przed wotum zaufania! Nie będzie zadowolony

Tusk wpadł we wściekłość na posiedzeniu rządu. ABW zawiadamia prokuraturę w sprawie aplikacji Mateckiego

Co wiadomo?

Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 44,8 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że Donald Tusk powinien przestać pełnić funkcję premiera. Przeciwnego zdania jest 43,3 proc. badanych. Grupa osób niezdecydowanych stanowi 11,9 proc..

Badanie ujawnia wyraźne różnice w opiniach w zależności od preferencji wyborczych. Wśród wyborców partii tworzących koalicję rządzącą, aż 81% wyraża sprzeciw wobec dymisji Donalda Tuska, podczas gdy jedynie 9% opowiada się za jego odejściem. 10% wyborców koalicji nie ma w tej sprawie zdania.

Z kolei wśród sympatyków partii opozycyjnych, 82% uważa, że Tusk nie powinien być premierem. Jedynie 7% wyborców opozycji nie widzi problemu w jego obecnej funkcji, a 11% pozostaje niezdecydowanych.

Demografia a postrzeganie premiera

Sondaż United Surveys wskazuje również na pewne korelacje między demografią respondentów a ich opiniami na temat przyszłości Donalda Tuska.

Jak się okazuje, mężczyźni częściej opowiadają się za dymisją premiera - 48 proc. panów uważa, że Donald Tusk powinien ustąpić ze stanowiska premiera. Wśród kobiet to 40 proc.. Największe poparcie dla odejścia Tuska wyrażają osoby w wieku 60-69 lat. Stanowią oni 51 proc. tej grupy. Także mieszkańcy średnich i dużych miast najczęściej opowiadali się za dymisją. Wskazało tak 40 proc. z nich.

Badanie analizuje również związek między źródłami informacji a opiniami na temat Donalda Tuska. Wśród zwolenników jego odejścia dominują osoby pobierające świadczenie 800+ (74 proc.), z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (60 proc.), czerpiące informacje głównie z TV Republika (75 proc.), TVP (58 proc.), kanałów na YouTube, takich jak Kanał Zero czy Układ Otwarty (54 proc.), a także z mediów społecznościowych (46 proc.).

To z pewnością nie jest dobra wiadomość dla Donalda Tuska, zwłaszcza na krótko przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. Polacy dają wyraźny sygnał, że nie są zadowoleni z obecnej władzy. Być może będzie to czynnik to podjęcia bardziej zdecydowanych działań ze strony polityków koalicji.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Sonda Czy Donald Tusk powinien ustąpić ze stanowiska premiera? Tak Nie Nie wiem