Radosław Sikorski ma radę dla Karola Nawrockiego ws. G20. Ma rację?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-30 15:40

Nadchodzący szczyt G20 w Miami staje się areną złożonych wyzwań dyplomatycznych, zwłaszcza w kontekście zaproszenia rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Polska, zaproszona jako gość specjalny, musi zmierzyć się z pytaniem o właściwą postawę. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podkreśla konieczność radzenia sobie z niekomfortowymi sytuacjami w dyplomacji, jednocześnie odrzucając pomysł bojkotu. Debata koncentruje się również na potencjalnych interakcjach między polskim prezydentem Karolem Nawrockim a Władimirem Putinem, w tym na kwestii wspólnego zdjęcia.

Karol Nawrocki i Radosław Sikorski. O radach ministra ws. szczytu G20 i Putina przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART Service/ Archiwum prywatne Karol Nawrocki, Radosław Sikorski
  • Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jednoznacznie odrzucił ten scenariusz, a Pałac Prezydencki potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w wydarzeniu.
  • Radosław Sikorski i były prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego zgodnie uznali to za błąd, który "wyciąga Putina z izolacji".
  • Zarówno minister Sikorski, jak i były prezydent Kwaśniewski oraz rzecznik prezydenta Rafała Leśkiewicz wskazali na konieczność uniknięcia wspólnych zdjęć czy innych form bezpośredniego kontaktu z rosyjskim przywódcą.

Szczyt G20 odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Miami na Florydzie, a jego gospodarzem będzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Polska została zaproszona do udziału w wydarzeniu jako gość specjalny przez Stany Zjednoczone, które sprawują przewodnictwo w G20 w bieżącym roku. Polską delegację ma reprezentować prezydent Karol Nawrocki.

W ubiegłym tygodniu media poinformowały o wysłaniu zaproszenia na szczyt również do Władimira Putina. Ta wiadomość zainicjowała dyskusję na temat optymalnego zachowania Polski w tej sytuacji, a "Rzeczpospolita" zwróciła się w tej sprawie do wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Stanowisko Radosława Sikorskiego

W odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnego bojkotu szczytu G20 przez Polskę w związku z zaproszeniem rosyjskiego prezydydenta, Radosław Sikorski jednoznacznie odrzucił taki scenariusz. Zapowiedział również swój udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych G20 w Atlancie, zaplanowanym na 30-31 października, niezależnie od obecności szefa rosyjskiej dyplomacji.

- Dyplomacja jest trudniejsza, niż się wydaje i czasami stawia nas w niekomfortowych sytuacjach, ale musimy umieć sobie z nimi radzić - skomentował.

Pomimo decyzji o udziale, minister Sikorski ocenił zaproszenie Putina na szczyt jako niewłaściwe.

- Putin powinien nie być traktowany jako pożądany gość tak długo, jak prowadzi napastniczą, kolonialną wojnę z Ukrainą - przekazał.

Według polityka, podejście prezydenta Donalda Trumpa do konfliktu ukraińskiego, oparte na przekonaniu o możliwości znalezienia rozwiązania korzystnego dla obu stron, jest "ahistoryczne" i dotychczas nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Minister ocenił również, że takie działanie „wyciąga Putina z izolacji”.

Minister nie zgodził się jednak z sugestią, że uczestnictwo Polski w G20 również przyczyniałoby się do przełamywania izolacji rosyjskiego przywódcy. Podkreślił, że Polska nie jest gospodarzem wydarzenia, a samo zaproszenie Polski na szczyt uznał za sukces.

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Kolejną istotną kwestią jest możliwość bezpośredniego kontaktu prezydenta Karola Nawrockiego z Władimirem Putinem, w przypadku jego faktycznego pojawienia się w Miami. Pytany o to, czy polski prezydent powinien wziąć udział w tradycyjnym wspólnym zdjęciu przywódców, jeśli znalazłby się na nim również Putin.

- Wydaje mi się, że tu jest pole do rozmów z delegacją amerykańską, z gospodarzami. Tym bardziej że inni uczestnicy, premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji, premier Indii może mniej, ale też nie będą zabiegali o taką fotkę - stwierdził.

Opinia Aleksandra Kwaśniewskiego

Do podobnego dylematu odniósł się wcześniej były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W programie "Dobry wieczór Polsko" w Polsat News, Kwaśniewski przekonywał, że prezydent Nawrocki powinien uczestniczyć w szczycie w Miami niezależnie od obecności rosyjskiego przywódcy.

- Gdybym ja był na miejscu Nawrockiego, pojechałbym na G20. Putinowi zaś ręki bym nie podał – oświadczył. Były prezydent również skrytykował decyzję gospodarza szczytu. - Uważam, że zaproszenie Putina jest błędem Trumpa - dodał.

Stanowisko Pałacu Prezydenckiego

Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego również potwierdzają, że ewentualna obecność Putina nie zmieni planów prezydenta Karola Nawrockiego dotyczących udziału w szczycie. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w Polsat News zaznaczył, że choć Polsce nie podoba się zaproszenie rosyjskiego przywódcy, to Rosja jest członkiem G20, a Polska została zaproszona przez Stany Zjednoczone.

Odnosząc się do możliwości bezpośredniego spotkania Nawrockiego z Putinem, Przydacz przyznał, że taka sytuacja stanowiłaby problem również dla innych europejskich liderów.

- Chyba to jest oczywiste, że każdy będzie miał w tym gremium problem. Czy to będzie kanclerz Niemiec, czy premier Wielkiej Brytanii, czy prezydent Francji, a już na pewno prezydent Polski - oznajmił.

Podkreślił jednak, że na razie nie ma pewności, czy Putin faktycznie pojawi się w Miami. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz z kolei stanowczo stwierdził, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której prezydent Nawrocki znalazłby się z Putinem na wspólnym zdjęciu lub doszło między nimi do innej formy interakcji.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Chobielin
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Czy Polska powinna uczestniczyć w szczycie G20, jeśli weźmie w nim udział Władimir Putin?
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