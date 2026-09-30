Tak wyglądało ostatnie pożegnanie Katarzyny Zaczek. Cisza, białe kwiaty i jej zdjęcie

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-09-30 14:21

W Warszawie odbyło się ostatnie pożegnanie Katarzyny Zaczek. 34-letnia prawniczka, radna Bydgoszczy i aktorka spoczęła po długiej i ciężkiej chorobie. Przy urnie ustawiono jej portret i białe kwiaty. Bliscy żegnali ją w ciszy, z dala od kamer i wielkich słów.

  • Warszawa pożegnała Katarzynę Zaczek, 34-letnią prawniczkę, radną Bydgoszczy i aktorkę, której życie przerwała długa choroba.
  • Kameralne uroczystości, z białą urną, portretem i kwiatami, oddały hołd jej pamięci.
  • Bliscy żegnali ją w ciszy, wspominając niespełnioną nadzieję na powrót do pracy, co nadało pożegnaniu szczególnie wzruszający wymiar.
  • Zobacz wzruszające zdjęcia z ostatniego pożegnania i dowiedz się, jak wspominali ją najbliżsi.

W środę, 30 września, rodzina, przyjaciele i bliscy pożegnali Katarzynę Zaczek. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 14 w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie-Ursusie. Następnie urna z prochami 34-latki została odprowadzona na cmentarz parafialny „Solipse”, gdzie spoczęła w grobie rodzinnym. 

Pogrzeb miał spokojny, bardzo kameralny charakter. Na zdjęciach z uroczystości widać białą urnę ozdobioną złotą różą i krzyżem. Obok ustawiono portret Katarzyny Zaczek, a całość dopełniała niewielka wiązanka białych kwiatów.

Biały portret i urna. Tak pożegnano Katarzynę Zaczek

Nie było przepychu. Najmocniej przemawiał sam obraz: fotografia młodej kobiety ustawiona tuż obok urny i bliscy stojący w ciszy przed karawanem. Katarzyna Zaczek zmarła 21 września w wieku 34 lat. Informację o jej śmierci podała Rada Miasta Bydgoszczy. Samorząd poinformował, że radna odeszła po długiej i ciężkiej chorobie. 

Czarnek straszy „piątką Tuska”. Padły słowa o nędzy, bezrobociu i emeryturach

Jeszcze kilka miesięcy wcześniej pisała z nadzieją o powrocie do obowiązków. W marcu informowała, że pobyty w szpitalu przerywają jej pracę, ale liczyła, że wkrótce znów będzie mogła w pełni wrócić do działalności samorządowej. Super Express

Miała wrócić do pracy. „Nie tak miałyśmy się pożegnać”

Szczególnie poruszające były słowa jej koleżanki z bydgoskiej rady miasta, Izabeli Nowickiej. Wspominała, że przed wakacjami obie umawiały się na ponowne spotkanie we wrześniu.

– Kasiu, kiedy rozstawałyśmy się po ostatniej sesji, w holu ratusza, przed wakacjami, umawiałyśmy się przecież, że we wrześniu spotkamy się ponownie. Miałaś przez wakacje nabrać sił i wrócić. Miałyśmy dalej razem działać, ale już inaczej… Nie tak miało wyglądać nasze spotkanie po wakacjach… Nie tak miałyśmy się pożegnać. – napisała.

Katarzyna Zaczek była z wykształcenia prawniczką. Pracowała także jako reporterka, a widzowie mogli kojarzyć ją z produkcji takich jak „Barwy szczęścia”, „Leśniczówka”, „Korona królów”, „Przyjaciółki” czy filmu „Niewidzialna wojna”. Od 2024 roku była radną Bydgoszczy. 

Odeszła zdecydowanie za wcześnie

Po jej śmierci w mediach społecznościowych pojawiło się wiele pożegnań. Łukasz Schreiber pisał, że Katarzyna Zaczek angażowała się w sprawy publiczne i „chciała zmieniać świat na lepszy”. Super Express W środę najważniejsza była jednak rodzina i bliscy. To oni towarzyszyli jej w ostatniej drodze.

FOGIEL: NA KOLANACH PÓJDĘ DO PREMIERA… | Ósma Runda | 2026 09 30
Sonda
Czy znałeś wcześniej działalność Katarzyny Zaczek?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BYDGOSZCZ
POGRZEB