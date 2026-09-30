Kaczyński na krzesełku, Macierewicz obok. Krupka pokazała nocną „wartę” pod TK

Posłanka PiS Anna Krupka udostępniła intrygujące zdjęcie z nocnego zgromadzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym, wzbudzając dyskusję.

Na fotografii widać Jarosława Kaczyńskiego siedzącego na krzesełku, obok niego Antoniego Macierewicza, co symbolizuje "obronę" TK przed obecnym rządem.

Odkryj, co oznacza ta polityczna "warta" i dlaczego czołowi politycy PiS mobilizują się pod siedzibą Trybunału.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa akcja środowisk związanych z prawicą. We wtorek wieczorem zdjęcie ze zgromadzenia opublikowała w mediach społecznościowych posłanka PiS Anna Krupka.

Na fotografii widać grupę uczestników spotkania, biało-czerwone flagi i transparenty. Uwagę przyciąga pierwszy plan – Jarosław Kaczyński siedzi na krześle, a obok znajduje się Antoni Macierewicz.

Krupka: „Pilnujemy Polski”

Anna Krupka opatrzyła zdjęcie krótkim wpisem.

– Pilnujemy Trybunału Konstytucyjnego ‼️Pilnujemy Polski 💪🏻 – napisała.

Pilnujemy Trybunału Konstytucyjnego ‼️Pilnujemy Polski 💪🏼 pic.twitter.com/47HVxC6txR— Anna Krupka (@AnnaMKrupka) September 30, 2026

Akcja przed siedzibą TK trwa od kilku dni. Kluby „Gazety Polskiej” informują o kolejnych dyżurach swoich członków pod Trybunałem i zapowiadają dalszą obecność w tym miejscu. klubygp.pl

Politycy PiS pojawili się pod TK

Trybunał Konstytucyjny pozostaje jednym z punktów ostrego sporu między obozem rządzącym i PiS. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego krytycznie ocenia działania obecnej większości wobec TK, a środowiska wspierające partię organizują przed jego siedzibą akcję określaną jako „obrona” Trybunału. klubygp.pl

Zdjęcie Krupki szybko zwróciło uwagę także ze względu na obecność czołowych polityków PiS i nietypową, wieczorną scenerię.

Kaczyński: „Moim obowiązkiem jest tutaj być”

Jarosław Kaczyński tłumaczył swoją obecność przed Trybunałem końcem września i zapowiedziami dotyczącymi wprowadzenia do gmachu nowych sędziów TK. Jak mówił, uznał, że powinien pojawić się na miejscu osobiście.

– Przyszedłem tutaj, bo kończy się wrzesień, bo była ta zapowiedź, że we wrześniu muszą wejść i w związku z tym doszedłem do wniosku, że moim obowiązkiem jest tutaj być w tym momencie – powiedział prezes PiS.

W nocnym zgromadzeniu uczestniczyli także inni parlamentarzyści PiS, m.in. Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek. Politycy i sympatycy partii protestują przeciwko zmianom dotyczącym obsady Trybunału Konstytucyjnego.

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