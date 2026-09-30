Kaczyński na krzesełku, Macierewicz obok. Krupka pokazała nocną „wartę” pod TK

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-09-30 13:45

Jarosław Kaczyński na krzesełku przed Trybunałem Konstytucyjnym, Antoni Macierewicz stojący tuż obok i grupa działaczy z biało-czerwonymi flagami. Anna Krupka pokazała zdjęcie z wieczornego zgromadzenia i opatrzyła je krótkim komentarzem: „Pilnujemy Trybunału Konstytucyjnego. Pilnujemy Polski”.

Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz z politykami PiS pod TK. O proteście przeczytasz w SE Polityka.
Autor: AnnaKrupka/x.com/ X (Twitter) Anna Krupka
  • Posłanka PiS Anna Krupka udostępniła intrygujące zdjęcie z nocnego zgromadzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym, wzbudzając dyskusję.
  • Na fotografii widać Jarosława Kaczyńskiego siedzącego na krzesełku, obok niego Antoniego Macierewicza, co symbolizuje "obronę" TK przed obecnym rządem.
  • Odkryj, co oznacza ta polityczna "warta" i dlaczego czołowi politycy PiS mobilizują się pod siedzibą Trybunału.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa akcja środowisk związanych z prawicą. We wtorek wieczorem zdjęcie ze zgromadzenia opublikowała w mediach społecznościowych posłanka PiS Anna Krupka.

Na fotografii widać grupę uczestników spotkania, biało-czerwone flagi i transparenty. Uwagę przyciąga pierwszy plan – Jarosław Kaczyński siedzi na krześle, a obok znajduje się Antoni Macierewicz.

Krupka: „Pilnujemy Polski”

Anna Krupka opatrzyła zdjęcie krótkim wpisem.

– Pilnujemy Trybunału Konstytucyjnego ‼️Pilnujemy Polski 💪🏻 – napisała.

Akcja przed siedzibą TK trwa od kilku dni. Kluby „Gazety Polskiej” informują o kolejnych dyżurach swoich członków pod Trybunałem i zapowiadają dalszą obecność w tym miejscu. klubygp.pl

Politycy PiS pojawili się pod TK

Trybunał Konstytucyjny pozostaje jednym z punktów ostrego sporu między obozem rządzącym i PiS. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego krytycznie ocenia działania obecnej większości wobec TK, a środowiska wspierające partię organizują przed jego siedzibą akcję określaną jako „obrona” Trybunału. klubygp.pl

Zdjęcie Krupki szybko zwróciło uwagę także ze względu na obecność czołowych polityków PiS i nietypową, wieczorną scenerię.

Kaczyński: „Moim obowiązkiem jest tutaj być”

Jarosław Kaczyński tłumaczył swoją obecność przed Trybunałem końcem września i zapowiedziami dotyczącymi wprowadzenia do gmachu nowych sędziów TK. Jak mówił, uznał, że powinien pojawić się na miejscu osobiście.

– Przyszedłem tutaj, bo kończy się wrzesień, bo była ta zapowiedź, że we wrześniu muszą wejść i w związku z tym doszedłem do wniosku, że moim obowiązkiem jest tutaj być w tym momencie – powiedział prezes PiS.

W nocnym zgromadzeniu uczestniczyli także inni parlamentarzyści PiS, m.in. Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek. Politycy i sympatycy partii protestują przeciwko zmianom dotyczącym obsady Trybunału Konstytucyjnego.

Anna Krupka
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Czy politycy powinni brać udział w takich zgromadzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym?
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