W środę 23 kwietnia w Sejmie swoje expose wygłosił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Specjalnie na to wydarzenie wybrał się sam Andrzej Duda. Po zakończeniu wystąpienia Sikorskiego prezydent spotkał się w parlamencie z dziennikarzami. Zapytany o jego ocenę, nie omieszkał wbić szpilki w szefa MSZ, z którym od miesięcy toczy boje o nominacje ambasadorskie. - Pan minister sprowadził to wszystko na końcu do polityki partyjnej, używając hasła jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich i głośno wykrzykując je na sali sejmowej – mówił prezydent nawiązując do faktu, że Sikorski zakończył wystąpienie słowami „cała Polska naprzód”, co jest hasłem wyborczym kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. (WIĘCEJ: Andrzej Duda ocenił expose Radosława Sikorskiego. Padły gorzkie słowa).

Szef polskiego MSZ w expose w mocnych słowach zwrócił się do Rosji, podkreślając, że nie ma miejsca na ich rządy w Europie Środkowo-Wschodniej. - Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Tallinie, ani w Kiszyniowie; zamiast fantazjować o ponownym podbiciu Warszawy, martwcie się o to, czy utrzymacie Chajszenwaj - grzmiał z mównicy. Sikorski celowo użył chińskiej nazwy Władywostoku (Chajszenwaj), drwiąc w ten sposób z Putina i Rosji. Rosyjska nazwa miasta ma podkreślać dążenie Rosjan do dominowania w regionie, podczas gdy Chińczycy dalej używają tradycyjnej, chińskiej nazwy.

Te słowa odbiły się szerokim echem w Rosji, a reakcja Marii Zacharowej była natychmiastowa. W rozmowie z państwową rosyjską agencją TASS określiła jego słowa jako "zestaw absurdalnych tez". Zasugerowała przy tym, że Sikorski powinien skupić się na problemach wewnętrznych NATO. - Jako szef MSZ kraju NATO, Sikorski ma wiele do zrobienia: na przykład problem sporu między partnerami sojuszu o własność Grenlandii, niestabilną sytuację w Nowej Kaledonii z powodu nieudanej polityki Francji, łamanie praw człowieka w krajach bałtyckich, załamanie się gospodarki niemieckiej i wiele innych - twierdziła, dodając na końcu, że po rozwiązaniu problemów NATO, Sikorski powinien zająć się Unią Europejską.

