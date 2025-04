i Autor: EPA/RICCARDO ANTIMIANI & AP PHOTO/OMAR HAVANA Czy Tusk poleci na pogrzeb Franciszka? Jest decyzja! "Uzgodniłem z prezydentem"

Jest decyzja

Czy premier Tusk poleci na pogrzeb papieża? "Uzgodniłem z prezydentem"

We wtorkowy poranek Watykan poinformował, że pogrzeb zmarłego w poniedziałek papieża Franciszka odbędzie się w najbliższą sobotę 26 kwietnia. Jeszcze tego samego dnia pojawiła się informacja, że do Watykanu na tę uroczystość poleci zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zagadką pozostawało natomiast, czy na papieski pogrzeb wybierze się również premier Donald Tusk. W środowe przedpołudnie zdradził on, jaką ostatecznie decyzję podjął.