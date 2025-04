Andrzej Duda ocenił expose Radosława Sikorskiego. Padły gorzkie słowa

Co wolno, a co jest zakazane w czasie żałoby narodowej? Prawa ręka Tuska ujawnia zaskakujące szczegóły

- Pan minister sprowadził to wszystko na końcu do polityki partyjnej, używając hasła jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich i głośno wykrzykując je na sali sejmowej – mówił prezydent nawiązując do faktu, że Sikorski zakończył wystąpienie słowami „cała Polska naprzód”, co jest hasłem wyborczym kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. - Szkoda, że padło to partyjne hasło i szkoda, że tyle razy mieliśmy dziś do czynienia z de facto partyjnymi, politycznymi wycieczkami w czasie tego wystąpienia - dodał gorzko.

- Ja przez 10 prawie lat, niezwykle zaszczytnego sprawowania urzędu prezydenta RP, z całą powagą podchodziłem do zapisu konstytucji RP, który mówi, że realizacja polityki zagranicznej przez wszystkich, którzy w niej uczestniczą, musi polegać na współdziałaniu. Współdziałaniu – bardzo mocno podkreślał to kiedyś także i Trybunał Konstytucyjny, gdy rozpatrywał sprawę sporu kompetencyjnego, w związku z wystąpieniem do Trybunału ówczesnego premiera Donalda Tuska, który próbował odsunąć prezydenta RP, wówczas prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, od polityki europejskiej. Wtedy Trybunał jasno mówił, że konstytucyjna zasada współdziałania ma charakter fundamentalny – przypomniał prezydent.

Prezydent wyraził też żal z powodu tego, że minister Sikorski „nie znalazł w swoim wystąpieniu miejsca na to, by zaznaczyć rozwijającą się i znakomicie funkcjonującą współpracę międzynarodową, jaką Polska realizuje w ramach Trójmorza”. - Tutaj w Warszawie będziemy mieli za kilka dni szczyt Trójmorza – przypomniał. Dodał przy tym, że w szczycie wezmą udział nie tylko przywódcy państw tworzących Trójmorze, ale też partnerzy strategiczni – m.in. sekretarz ds. energii USA, a także przedstawiciele Japonii i państw Zatoki Perskiej zainteresowanych współpracą z krajami tworzącymi Trójmorze. - Szkoda, że pan minister nie znalazł miejsca, by wspomnieć o zainicjowaniu przez Polskę współpracy w ramach Trójmorza - powtórzył Duda.

