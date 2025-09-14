Radosław Sikorski dla Guardian: „Kreml nas testuje”. Polska będzie się szkolić z Ukraińcami

„Rosja próbowała nas przetestować”
Radosław Sikorski zaznaczył, że drony, które w nocy z wtorku na środę naruszyły polską przestrzeń powietrzną, nie były uzbrojone. – Sugeruje to, że Rosja próbowała nas przetestować bez wywoływania wojny – ocenił.
Minister dodał, że gdyby atak spowodował ofiary, reakcja Polski byłaby „znacznie ostrzejsza”. Na pytanie, jak taka odpowiedź mogłaby wyglądać w przyszłości, odmówił komentarza, zaznaczając jednak: – Na takiego agresora i kłamcę, jakim jest Putin, działają tylko najsilniejsze środki presji.
„19 błędów w jedną noc? Nie wierzę”
Sikorski odrzucił sugestie, że polska obrona powietrzna była nieprzygotowana. Przypomniał, że rosyjskie drony nie wyrządziły poważnych szkód. – Można uwierzyć, że jeden czy dwa zboczyły z kursu, ale 19 błędów w ciągu jednej nocy, w ciągu siedmiu godzin – przepraszam, ale nie wierzę w to – powiedział.
Minister spraw zagranicznych poinformował, że Polska będzie korzystać z doświadczenia Ukrainy w walce z dronami. – Ukraińcy dysponują lepszym sprzętem do walki z rosyjskimi dronami i mają znacznie głębsze i bardziej aktualne doświadczenie w stawianiu oporu armii rosyjskiej – wyjaśnił.
Szkolenia dla polskich operatorów mają odbywać się w jednym z ośrodków NATO w Polsce.
Krytyka sugestii o „pomyłce” i komentarz o gwarancjach
Sikorski skomentował także słowa Donalda Trumpa, który sugerował, że wtargnięcie dronów mogło być przypadkowe. – Można uwierzyć w jeden czy dwa błędy, ale nie w 19 – powtórzył minister.
Podczas konferencji YES w Kijowie Sikorski przestrzegł przed składaniem pustych obietnic dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. – Jeśli chcecie iść na wojnę z Rosją, możecie to zrobić już dziś. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż udzielenie gwarancji, które nie są wiarygodne – powiedział.
Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa?
Sikorski wyraził nadzieję, że Donald Trump otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla, jeśli zdoła wynegocjować sprawiedliwy pokój. – Ukraina w granicach możliwych do obrony i Ukraina integrująca się z Zachodem – tak zdefiniował warunki, które muszą zostać spełnione.
– (Trump) ma swój własny styl, szanujemy go, ale ocenimy go po rezultatach – dodał.
