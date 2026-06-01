Radny PiS zabrał głos ws. swojego brata. Odpowiadał za fałszywe alaramy

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-06-01 13:05

Warszawski radny PiS oraz były kandydat tej partii do Senatu, Wojciech Zabłocki, potwierdził w rozmowie z mediami, że adwokat zatrzymany przez służby jest jego bratem. Wypowiedział się także na temat całej sprawy. Co miał do powiedzenia?

Wojciech Zabłocki

i

Autor: Mateusz Grochocki/ East News
  • Zatrzymano 48-letniego warszawskiego adwokata, któremu postawiono siedem zarzutów, w tym podszywanie się pod osoby sprawujące wysokie funkcje publiczne i wysyłanie fałszywych zawiadomień o rzekomych przygotowaniach do zamachów na prezydenta i ministra spraw zagranicznych, a także nielegalne posiadanie broni i amunicji.
  • Zatrzymany adwokat jest bratem Wojciecha Zabłockiego, radnego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.
  • Wojciech Zabłocki potwierdził pokrewieństwo, ale stanowczo odciął się od brata, z którym nie utrzymywał kontaktu od lat, oraz odrzucił próby powiązania go lub partii PiS z działaniami zatrzymanego, podkreślając, że jego brat nigdy nie był członkiem ani sympatykiem PiS.

Informacje o aresztowaniu kolejnej osoby w związku z serią fałszywych alarmów pojawiły się 28 maja w "Dzienniku Gazecie Prawnej". W sobotę po południu doniesienia medialne dotyczące sprawy zyskały szerszy rozgłos. W niedzielę rano szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński, oficjalnie potwierdził, że zatrzymany to "znany warszawski adwokat". Komenda Stołeczna Policji przekazała, że 48-letniemu mężczyźnie postawiono siedem zarzutów.

Podejrzany jest między innymi o podszywanie się pod osoby sprawujące w przeszłości wysokie funkcje publiczne i wysyłanie fałszywych zawiadomień do organów państwowych. Zawiadomienia te dotyczyły rzekomych przygotowań do zamachów na prezydenta oraz ministra spraw zagranicznych. Mężczyzna jest również podejrzany o ukrywanie dokumentów należących do innych osób, a także o nielegalne posiadanie broni i amunicji. Zatrzymany 48-letni adwokat prowadził własną kancelarię prawną w Warszawie.

Reakcja Wojciecha Zabłockiego 

Wirtualna Polska przeprowadziła rozmowę z Wojciechem Zabłockim z PiS. Polityk, który w ostatnich wyborach parlamentarnych ubiegał się o mandat senatora z okręgu 42 w Warszawie (gdzie przegrał z Markiem Borowskim), a rok później z powodzeniem kandydował do Rady Miasta Warszawa, opowiedział o okolicznościach, w jakich dowiedział się o sprawie.

- Ja o tej sprawie dowiedziałem się z mediów w sobotę wieczorem – przekazał.

Jest piąte zatrzymanie ws. fałszywych alarmów. Kierwiński zapowiada kolejne działania

Dodał, że tego samego dnia otrzymał telefon od znajomego, który pytał, czy chodzi o jego brata. Skontaktował się wówczas z rodziną, która potwierdziła brak kontaktu z adwokatem.

- Od rodziny później się dowiedziałem, że chyba ma jakieś problemy, ale nie mówili mi tego wcześniej, bo nie chcieli mnie niepokoić. O tych okolicznościach sprawy dowiedziałem się w sobotę wieczorem. Kolega do mnie zadzwonił, pytając, czy to o niego chodzi. Stwierdziłem wtedy, że to jest absurd. Nie mogłem w to uwierzyć – relacjonował.

Jak przyznał, od lat nie ma żadnego kontaktu z bratem, nawet poprzez media społecznościowe. Wyznał, że doszło do niezgodności charakterów i postanowił zerwać wszelkie stosunki z bratem.

Powiązania polityczne

Wojciech Zabłocki zaznaczył, że liczy na rzetelne wyjaśnienie sprawy.

- To przykra sytuacja dla całej rodziny, ale liczę, że wymiar sprawiedliwości zadziała tutaj rzetelnie. Niech ustalają, co się wydarzyło – powiedział.

Warszawski radny stanowczo odrzucił próby powiązania zatrzymanej osoby z Prawem i Sprawiedliwością.

- Widać, że to jest polityczna próba powiązania mnie z osobą, z którą od lat świadomie nie utrzymuję kontaktu. To jest skandaliczne. Ja pracuję na swoje dobre imię i nazwisko 22 lata, bo tyle działam politycznie. I w tej chwili mam odpowiadać za osoby, z którymi od lat nie mam żadnego kontaktu? Odpowiedzialności zbiorowej jednak nie mamy w naszej cywilizacji łacińskiej. Ja nie wiem, czy on chodził na wybory, czy nie. Nie wiem o jego życiu nic i nie chciałem wiedzieć. To, że jest sklejany z moim środowiskiem politycznym, może zaraz się odmienić, bo wydaje mi się, że mogło być dokładnie na odwrót – stwierdził Wojciech Zabłocki.

W naszej galerii zobaczysz zatrzymanie adwokata:

Znany warszawski adwokat zatrzymany
Galeria zdjęć 9
Sonda
Czy za fałszywe alarmy powinny grozić surowsze kary?
EXB wstęp 01.06.2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki