Polacy ocenili pierwszy rok urzędowania Karola Nawrockiego. Ma powody do radości?

Po pierwszym roku urzędowania Karol Nawrocki mierzy się z głębokim podziałem społecznym.

Prezydent konsekwentnie realizuje swój autorski, konserwatywny program polityczny, nie wychodząc poza swój pierwotny elektorat i nie stając się "prezydentem wszystkich Polaków".

Do najważniejszych działań prezydenta należały: inicjatywa "TAK! dla CPK", projekt ustawy "Godna emerytura" oraz lobbowanie za podniesieniem wydatków na obronność, a na arenie międzynarodowej największy rozgłos zyskała jego zapowiedź możliwości odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Droga Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego była jednym z najbardziej zaskakujących wydarzeń minionego roku. Startując jako kandydat niezależny, choć z pełnym poparciem Prawa i Sprawiedliwości, zdołał nieoczekiwanie wygrać drugą turę wyborów prezydenckich. Uzyskał wówczas 50,89 procent głosów, co przełożyło się na ponad 10,6 miliona oddanych na niego głosów.

W sierpniu 2025 roku formalnie zakończył czteroletnią kadencję na stanowisku Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 6 sierpnia złożył uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, rozpoczynając tym samym realizację swojego autorskiego, konserwatywnego programu politycznego.

Działalność Karola Nawrockiego jako prezydenta

Karol Nawrocki od początku swojej kadencji koncentrował się na realizacji obietnic wyborczych. Do najważniejszych punktów jego krajowej agendy w pierwszym roku urzędowania należały: inicjatywa „TAK! dla CPK”, którą prezydent podpisał już we wrześniu 2025 roku, mająca na celu prawne zabezpieczenie oraz przyspieszenie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W listopadzie ubiegłego roku prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy „Godna emerytura”, gwarantujący podwyżkę minimalnej emerytury oraz świadczeń 13. i 14. o co najmniej 150 zł, począwszy od 2026 roku. Ponadto, prezydent konsekwentnie lobbuje za podniesieniem wydatków na obronność do poziomu 5 procent PKB, co plasowałoby Polskę w czołówce państw NATO pod względem nakładów na armię.

W sferze polityki zagranicznej prezydent Nawrocki łączy tradycyjne wizyty dyplomatyczne – takie jak niedawna podróż do Szwajcarii i spotkanie z prezydentem Guyem Parmelinem – z działaniami, które budzą szerokie zainteresowanie i emocje. Największy rozgłos zyskała jego zapowiedź dotycząca możliwości odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ruch ten jest interpretowany przez ekspertów jako sygnał zaostrzenia kursu w relacjach z Kijowem.

Ocena Polaków

Intensywny pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego znacząco wpłynął na nastroje społeczne. Polacy w swoich ocenach wykazują się znaczną surowością i są głęboko podzieleni. Instytut Badań Pollster przeprowadził dla nas badanie, zadając respondentom pytanie: „Jak oceniasz pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego?”.

Wyniki sondażu wskazują, że choć prezydent cieszy się silnym poparciem wśród swojego elektoratu, to grupa jego przeciwników jest obecnie liczniejsza niż zwolenników. Zdecydowanie dobrze ocenia prezydenta 21 procent ankietowanych, a raczej dobrze 25 procent. Z drugiej strony, 13 procent respondentów ocenia jego działania raczej źle, a aż 29 procent zdecydowanie źle. Odpowiedzi "Nie wiem/nie mam zdania" udzieliło 12 procent badanych.

Sumując, pozytywnie działania głowy państwa ocenia 46 procent ankietowanych, podczas gdy negatywne zdanie ma 42 procent Polaków. Szczególnie widoczna jest polaryzacja skrajnych odpowiedzi: aż 29 procent respondentów ocenia prezydenta „zdecydowanie źle”, przy 21 procent oceniających go „zdecydowanie dobrze”.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 28-29.05.2026 roku metodą CAWI na próbie 1057 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

