Quiz. Co wiesz o Platformie Obywatelskiej? Wyborcy PO poradzą sobie wyśmienicie!

Platforma Obywatelska ma wielki apetyt, by już za kilka tygodni pokonać w wyborach Prawo i Sprawiedliwość i przejąć władzę w Polsce. Jej przewodniczący Donald Tusk od miesięcy robi co może, by na spotkaniach organizowanych w całej Polsce przekonać wyborców do swojej partii.

Zapraszamy do zmierzenia się z nie lada wyzwaniem. Przygotowaliśmy quiz, w którym każdy może sprawdzić, co wie o drugiej największej partii politycznej w Polsce. Wydaje Ci się, że jesteś w tym mocny? Tu nie ma łatwych pytań! Wynik 8/12 to klasa master!

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r.