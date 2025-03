Putin stawia ultimatum. Sikorski ostrzega Europę przed katastrofą

Polityczna wojna o śmierć przyjaciółki prezesa: "Co doprowadziło do tragedii?"

Ukraina, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, zgodziła się na 30-dniowy rozejm, mający otworzyć drogę do negocjacji pokojowych z Rosją. Jednak Moskwa stawia swoje warunki, podważając gotowość do współpracy. Jak zauważył Radosław Sikorski, decyzja Ukrainy to ważny test prawdziwych intencji Kremla.

– Ukraina uzgodniła wspólne stanowisko z USA i zgodziła się na 30-dniowy rozejm celem negocjacji trwałego porozumienia pokojowego. To test zadany Federacji Rosyjskiej tego, kto chce pokoju, a kto nie chce. No i Ukraina się na zawieszenie broni zgadza, a Federacja Rosyjska na razie stawia warunki, czyli się nie zgadza – stwierdził Radosław Sikorski podczas briefingu prasowego w Brukseli.

Potrzebne większe wsparcie dla Ukrainy

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że samo zawieszenie broni nie wystarczy. Ukraina pilnie potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego i militarnego.

– Dyskutowaliśmy o tym, jak wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy. W tym roku Ukraina ma dość środków na funkcjonowanie swojego państwa, swojej armii, ale potrzebne są środki dodatkowe, generalne poparcie było na rzecz zwiększenia funduszy na obronność Europy i także dla Ukrainy – mówił dalej Sikorski.

Węgry blokują integrację Ukrainy z UE?

Radosław Sikorski odniósł się także do kwestii rozmów akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską, wskazując na szczególną rolę Węgier, które według niego blokują kluczowe decyzje.

– Chcielibyśmy otworzyć na pewno jeden, może i drugi klaster negocjacyjny [w sprawie wejścia Ukrainy do UE], ale z przykrością muszę stwierdzić, że jest to kolejna sprawa, w której blokuje podjęcie decyzji nasz stary przyjaciel i kiedyś sojusznik, Węgry – dodał Sikorski.

Zdaniem ministra spraw zagranicznych, dalsze działania Moskwy i brak konstruktywnej postawy Budapesztu mogą znacząco pogorszyć sytuację na kontynencie. Europa stoi przed wyborem między jednością a narastającym chaosem. Od postawy poszczególnych państw zależy stabilność regionu i losy milionów ludzi. Czy Węgry zmienią swoje stanowisko?

