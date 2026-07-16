PSL ma nowego pogromcę PiS? Stefaniak wbija kolejne szpile w Czarnka

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-07-16 5:15

Słynący z ciętego języka i mocnych ripost wiceszef Kancelarii Premiera, Jakub Stefaniak (45 l.), nie gryzie się w język, krytykując kandydata PiS na premiera za antyukraińską narrację. – Jak tak dalej pójdzie, to Czarnek zmieni nazwisko na „Braunek” – oznajmił Stefaniak, który wyrasta na politycznego bulteriera ludowców.

Portret Jakuba Stefaniaka z PSL w ciemnym garniturze i krawacie. O jego krytyce PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Kudelski/Super Express
  • Wiceszef KPRM w ostrych słowach krytykuje antyukraińskie wypowiedzi Prze,ysława Czarnka, porównując je do narracji Grzegorza Brauna.
  • Jakub Stefaniak wyrasta na „bulteriera” PSL, budując własną markę w ofensywnej komunikacji.
  • Ekspert widzi w tym element strategii ludowców: kampania oparta na mocnych, rozpoznawalnych twarzach, nie na logo partii.

– Politycy PiS mają problemy nie tylko z pamięcią, ale i z matematyką. Pamiętacie, jak przegrywali w Brukseli głosowanie 27:1, a Jarosław Kaczyński witał Beatę Szydło z kwiatami na lotnisku i twierdził, że to sukces? A teraz twierdzą, że 44 donacje dla Ukrainy za rządów PiS to mniej niż pięć donacji za naszego rządu – tak niedawno kontrował polityków prawicy Jakub Stefaniak w internetowym nagraniu.

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Aktualnie tak zaś skomentował antyukraińskie wypowiedzi polityka PiS: – Pato‑prawica, Czarnek mówiący Putinem – to naprawdę się zadziało, moi drodzy. Dokładnie w tym samym tonie co Putin przed wojną w Ukrainie wypowiadał się ostatnio Przemysław Czarnek – powiedział Stefaniak w TOK FM.

Widać, że polityk PSL stał się prawdziwym bulterierem. – Jakub Stefaniak wpisuje się w szerszą strategię PSL-u, bo gdy prześledzimy ostatnie miesiące aktywności tej partii, to widzimy twarze ministrów, ważnych osobistości związanych z PSL-em, ponieważ ludowcy ewidentnie chcą swoją kampanię nie budować na logo partii, tylko na twarzach, na tzw. markach osobistych. I to widać przy okazji Miłosza Motyki, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej i innych polityków - tłumaczy politolog Bartłomiej Machnik. -  Jakub Stefaniak jako osoba również bardzo ważna i istotna, bo jest wiceszefem kancelarii premiera, również wpisuje się w tę ogólną strategię. On zawsze słynął ze spokoju, z jednej strony, a być może nawet i z pokoju, ale kiedy odezwał się, to jego opinie miały swój temperament – dodaje ekspert.

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W Polskim Stronnictwie Ludowym nie wszystkim podoba się język, którego używa Stefaniak. - Nie pochwalam takich wypowiedzi, to nie jest w moim stylu - mówi nam poseł Marek Sawicki. 

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POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PSL)
JAKUB STEFANIAK