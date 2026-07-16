PSL ma nowego pogromcę PiS? Stefaniak wbija kolejne szpile w Czarnka

Wiceszef KPRM w ostrych słowach krytykuje antyukraińskie wypowiedzi Prze,ysława Czarnka, porównując je do narracji Grzegorza Brauna.

Jakub Stefaniak wyrasta na „bulteriera” PSL, budując własną markę w ofensywnej komunikacji.

Ekspert widzi w tym element strategii ludowców: kampania oparta na mocnych, rozpoznawalnych twarzach, nie na logo partii.

– Politycy PiS mają problemy nie tylko z pamięcią, ale i z matematyką. Pamiętacie, jak przegrywali w Brukseli głosowanie 27:1, a Jarosław Kaczyński witał Beatę Szydło z kwiatami na lotnisku i twierdził, że to sukces? A teraz twierdzą, że 44 donacje dla Ukrainy za rządów PiS to mniej niż pięć donacji za naszego rządu – tak niedawno kontrował polityków prawicy Jakub Stefaniak w internetowym nagraniu.

Porównał Kaczyńskiego do Brauna. Kamery nagrały reakcję prezesa PiS

Aktualnie tak zaś skomentował antyukraińskie wypowiedzi polityka PiS: – Pato‑prawica, Czarnek mówiący Putinem – to naprawdę się zadziało, moi drodzy. Dokładnie w tym samym tonie co Putin przed wojną w Ukrainie wypowiadał się ostatnio Przemysław Czarnek – powiedział Stefaniak w TOK FM.

Widać, że polityk PSL stał się prawdziwym bulterierem. – Jakub Stefaniak wpisuje się w szerszą strategię PSL-u, bo gdy prześledzimy ostatnie miesiące aktywności tej partii, to widzimy twarze ministrów, ważnych osobistości związanych z PSL-em, ponieważ ludowcy ewidentnie chcą swoją kampanię nie budować na logo partii, tylko na twarzach, na tzw. markach osobistych. I to widać przy okazji Miłosza Motyki, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej i innych polityków - tłumaczy politolog Bartłomiej Machnik. - Jakub Stefaniak jako osoba również bardzo ważna i istotna, bo jest wiceszefem kancelarii premiera, również wpisuje się w tę ogólną strategię. On zawsze słynął ze spokoju, z jednej strony, a być może nawet i z pokoju, ale kiedy odezwał się, to jego opinie miały swój temperament – dodaje ekspert.

Adam Szłapka nie gryzł się w język! "PiS idzie teraz na sznurku Brauna"

W Polskim Stronnictwie Ludowym nie wszystkim podoba się język, którego używa Stefaniak. - Nie pochwalam takich wypowiedzi, to nie jest w moim stylu - mówi nam poseł Marek Sawicki.

43

PAWEŁ KOWAL UJAWNIA: „Kaczyński nie bez powodu BATOŻY Czarnka!”. Kto wygrywa wojnę informacyjną