Jarosław Kaczyński nakazał członkom PiS opuszczenie politycznych stowarzyszeń, dając im 7 dni na podporządkowanie się lub ryzyko wykluczenia z partii.

Jacek Sasin błyskawicznie zamknął swoje stowarzyszenie „Po pierwsze Polska”, deklarując pełne posłuszeństwo, podczas gdy środowisko Mateusza Morawieckiego otwarcie sprzeciwia się, zapowiadając kontynuację działalności „Rozwój Plus”.

Poznaj szczegóły tego politycznego starcia, które może zaważyć na przyszłości PiS i doprowadzić do poważnych konsekwencji dla niepokornych polityków.

W Prawie i Sprawiedliwości widać pierwsze skutki decyzji Jarosława Kaczyńskiego o zakazie działalności członków partii w stowarzyszeniach i organizacjach o charakterze politycznym. O ile Jacek Sasin niemal natychmiast podporządkował się uchwale kierownictwa, o tyle otoczenie Mateusza Morawieckiego wysyła sygnały, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rozbieżne reakcje dwóch wpływowych środowisk w PiS pokazują, że decyzja kierownictwa partii może stać się początkiem nowego sporu o przyszłość ugrupowania.

Sasin zamyka stowarzyszenie. „PiS musi być partią jednolitą”

Jeszcze w środę poseł PiS Jacek Sasin poinformował o zakończeniu działalności stowarzyszenia „Po pierwsze Polska”, które zostało wskazane w uchwale władz partii jako jedna z organizacji prowadzących działalność polityczną.

Polityk podkreślił, że podczas posiedzenia władz ugrupowania zadeklarował w imieniu swoim i członków stowarzyszenia pełne podporządkowanie się decyzji kierownictwa.

PiS musi być partią jednolitą – powiedział Sasin.

We wpisie opublikowanym później w mediach społecznościowych poinformował, że wszystkie rozpoczęte i planowane projekty będą od tej pory realizowane już w strukturach Prawa i Sprawiedliwości.

Ludzie Morawieckiego: „Zapraszamy na grilla”

Zupełnie inaczej sytuację komentują politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak ustaliła PAP, osoby z jego otoczenia nie zamierzają rezygnować z działalności stowarzyszenia Rozwój Plus.

Zapraszamy na grilla – odpowiedział jeden z polityków zapytany o reakcję na uchwałę władz PiS.

Inny z rozmówców PAP stwierdził jeszcze wyraźniej:

Zostajemy w stowarzyszeniu i robimy festiwal 31 lipca. Nie wyobrażam sobie innej decyzji – powiedział.

Na kilka godzin przed decyzją władz PiS Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych zaproszenie na organizowany przez stowarzyszenie Rozwój Plus „festiwal pomysłów na Polskę”.

Buduj z nami nowoczesny konserwatyzm! (...) Widzimy się 31 lipca! – napisał były premier.

Również profil stowarzyszenia poinformował o wydarzeniu „Rozwój + Wy”, podczas którego zaplanowano około 20 debat i paneli z udziałem kilkudziesięciu prelegentów i gości specjalnych. Organizatorzy zapowiadają dyskusje poświęcone przyszłości Polski i nowoczesnemu konserwatyzmowi. Na razie nie pojawiły się informacje, by wydarzenie miało zostać odwołane.

Morawiecki: Rozwój Plus będzie miejscem rozmowy o przyszłości Polski

Po decyzji władz PiS Mateusz Morawiecki opublikował również obszerny wpis, w którym przedstawił swoją wizję działalności stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier przekonywał, że organizacja ma być przestrzenią do dyskusji o najważniejszych wyzwaniach stojących przed państwem.

Stowarzyszenie Rozwój Plus stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa – napisał.

Morawiecki podkreślił, że jego środowisko chce jednocześnie bronić konserwatywnych wartości i otwierać się na nowych wyborców.

Potrzebujemy zarówno mocnego głosu w obronie naszych wartości, jak i szerokiego otwarcia na tych, którzy chcą nowoczesnej, dynamicznej i silnej Polski. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców – zaznaczył.

Były premier przekonywał również, że PiS powinno koncentrować się na rozwiązywaniu realnych problemów Polaków.

Musimy mówić własnym językiem. Odważnie, jasno i bez kompleksów. Bronić naszych wartości, polskiej tożsamości, kultury i narodowych interesów, ale jednocześnie otwierać się na wszystkich, którzy chcą Polski nowoczesnej, odważnej i ambitnej – napisał.

W dalszej części wpisu wskazał, że dziś Polacy oczekują odpowiedzi na najważniejsze wyzwania dotyczące demografii, finansów publicznych, bezpieczeństwa, mieszkań, cen energii i przyszłości gospodarki.

Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania. Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się – ocenił.

Na zakończenie Morawiecki podkreślił, że celem działań Rozwoju Plus pozostaje budowa „Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia”, dodając, że nie można tego celu stracić z oczu „tonąc w bagnie konfliktów”.

Kaczyński postawił ultimatum

Środowa uchwała prezydium Komitetu Politycznego PiS zobowiązała członków partii do wystąpienia ze stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji prowadzących działalność polityczną. Wśród wskazanych podmiotów znalazły się właśnie „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że działacze mają siedem dni na opuszczenie takich organizacji. W przeciwnym razie może zostać wobec nich uruchomiona procedura wykluczenia z partii.

Pierwsze reakcje pokazują jednak wyraźny kontrast. Jacek Sasin zdecydował się natychmiast zakończyć działalność swojego stowarzyszenia, podczas gdy otoczenie Mateusza Morawieckiego zapowiada, że Rozwój Plus będzie kontynuował działalność i zorganizuje planowany na 31 lipca festiwal. To oznacza, że właśnie wokół środowiska byłego premiera może rozegrać się jeden z najważniejszych wewnętrznych sporów w PiS.

Stowarzyszenie Rozwój Plus stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa.Potrzebujemy zarówno mocnego…— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 15, 2026

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