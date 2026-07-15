Jarosław Kaczyński zdecydowanie uderza w wewnętrzne frakcje PiS, nakazując członkom opuszczenie stowarzyszeń politycznych.

Decyzja dotyczy bezpośrednio środowisk związanych z Mateuszem Morawieckim i Jackiem Sasinem, którzy mają tylko 7 dni na podporządkowanie się.

Kto się nie zastosuje, zostanie wykluczony z partii. Sprawdź, dlaczego prezes PiS postawił na tak radykalne porządki i co to oznacza dla ugrupowania.

W Prawie i Sprawiedliwości zapadła decyzja, która może zakończyć spekulacje o powstawaniu wewnętrznych frakcji. Kierownictwo partii z Jarosławem Kaczyńskim na czele przyjęło uchwałę zakazującą członkom PiS działalności w stowarzyszeniach i innych organizacjach prowadzących aktywność polityczną. W praktyce oznacza to konieczność opuszczenia m.in. stowarzyszenia „Rozwój Plus” związanego z Mateuszem Morawieckim oraz „Po pierwsze Polska”, tworzonego przez środowisko Jacka Sasina. O decyzji poinformował po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Jak podkreślił, celem uchwały jest zachowanie jedności ideowej, organizacyjnej i politycznej partii.

Siedem dni na decyzję. W przeciwnym razie grozi wykluczenie

Nowe zasady są jednoznaczne. Każdy członek PiS, który należy do organizacji uznanych za prowadzące działalność polityczną, ma siedem dni na złożenie deklaracji o wystąpieniu z nich oraz zaprzestanie jakiejkolwiek aktywności w ich strukturach. Jeszcze w środę do parlamentarzystów i europosłów PiS mają trafić specjalne oświadczenia. Politycy będą musieli potwierdzić, że nie należą do takich organizacji. Termin na ich złożenie upływa po siedmiu dniach od czwartku. Bochenek zaznaczył, że konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego – zapowiedział rzecznik PiS.

Morawiecki nie zamierza ustępować?

Pierwsze sygnały wskazują jednak, że decyzja władz PiS może spotkać się z oporem. Według informacji, do których dotarli reporterzy Radia Eska, były premier Mateusz Morawiecki miał przekazać swoim współpracownikom, że nie zamierza rozwiązywać stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Jak ustaliło Radio Eska, Morawiecki miał również podtrzymać zaproszenie na spotkanie swojego środowiska. Grill organizowany przez stowarzyszenie „Rozwój Plus” ma odbyć się 31 lipca w Warszawie.

Morawiecki i Sasin w centrum decyzji Kaczyńskiego

W uchwale wprost wskazano dwa stowarzyszenia: „Rozwój Plus”, kojarzone z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, oraz „Po pierwsze Polska”, związane z Jackiem Sasinem. Oba środowiska od miesięcy były komentowane jako inicjatywy skupiające wpływowych polityków PiS. Decyzja kierownictwa partii oznacza, że działacze będą musieli wybrać między aktywnością w tych organizacjach a pozostaniem w szeregach PiS. Bochenek podkreślił również, że wyjątkiem będą jedynie organizacje, na których działalność zgodę wyrazi kierownictwo ugrupowania.

Jarosław Kaczyński stawia na pełną kontrolę

Choć oficjalnie uchwała ma służyć zachowaniu jedności partii, jej wydźwięk jest znacznie szerszy. To wyraźny sygnał, że kierownictwo PiS nie zamierza tolerować funkcjonowania równoległych struktur politycznych tworzonych przez wpływowych działaczy.

To właśnie odpowiedź na decyzję prezydium Komitetu Politycznego PiS o zakazie działania członków partii w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym.

Zgodnie z decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – podkreślił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Decyzja zapadła w momencie, gdy w partii coraz częściej pojawiały się pytania o rolę poszczególnych środowisk skupionych wokół czołowych polityków ugrupowania. Teraz Jarosław Kaczyński postawił sprawę jasno – działalność polityczna ma być prowadzona wyłącznie w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Najbliższe dni pokażą, czy wszyscy politycy podporządkują się nowym zasadom, czy też w PiS dojdzie do otwartego konfliktu wokół decyzji kierownictwa partii.

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