Wołodymyr Zełenski wbił szpilę Polsce! "Nagroda, której nikt nie może odwołać"

Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi Zełenski odesłał odznaczenie, a śladem jego poszli również inni ukraińscy politycy i byli prezydenci, zrzekając się swoich polskich odznaczeń.

Podczas wręczania Orderu Europy Ursuli von der Leyen, Wołodymyr Zełenski skomentował: "To nagroda, której nikt nie może odwołać ani jej odebrać, bo słowo Ukrainy jest stanowcze", co zostało zinterpretowane jako ironiczne nawiązanie do decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu mu polskiego odznaczenia.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, otrzymała od Zełenskiego Order Europy za wsparcie Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją i działania na rzecz jej integracji z Unią Europejską, co miało miejsce podczas jej 11. wizyty w Kijowie.

Napięcie w relacjach dyplomatycznych między Polską a Ukrainą narosło po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Polski prezydent podjął ten krok w odpowiedzi na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". Decyzja ta spotkała się ze stanowczą reakcją strony polskiej, a Karol Nawrocki publicznie skrytykował Zełenskiego.

W odpowiedzi na odebranie odznaczenia, Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Warszawy. Gest ten zapoczątkował serię podobnych działań ze strony innych ukraińskich polityków i byłych prezydentów. Odznaczenia zrzekli się byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko. Dołączyli do nich również minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Sarkastyczne słowa Zełenskiego

W środę, podczas uroczystości wręczenia Orderu Europy przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, Wołodymyr Zełenski wygłosił komentarz, który media, w tym portal tsn.ua, zinterpretowały jako ironiczną aluzję do wcześniejszych wydarzeń z polskim odznaczeniem.

- To nagroda, której nikt nie może odwołać ani jej odebrać, bo słowo Ukrainy jest stanowcze - stwierdził.

Słowa te, wypowiedziane w kontekście niedawnego odebrania Orderu Orła Białego, zostały odebrane jako zawoalowana krytyka i sarkastyczne nawiązanie do decyzji Karola Nawrockiego.

Order dla von der Leyen

Ursula von der Leyen została uhonorowana Orderem Europy za swoje znaczące wsparcie dla Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją oraz za aktywne działania na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską. Oficjalny dekret prezydenta Ukrainy podkreślał jej wkład we wzmacnianie odporności Ukrainy, ochronę niepodległości, bezpieczeństwa Europy oraz rozwój międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa. Warto zaznaczyć, że dzień wcześniej Unia Europejska otworzyła drugi klaster negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, dotyczący polityki zagranicznej i obronnej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej przebywała w Kijowie na swojej jedenastej wizycie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Podczas pobytu w stolicy Ukrainy planowano rozmowy na temat dalszego wsparcia dla kraju, jego drogi do członkostwa w UE oraz przygotowań do nadchodzącej zimy.

W naszej galerii zobaczysz Wołodymyra Zełenskiego na szczycie NATO w Ankarze:

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Sonda Czy prezydent Nawrocki słusznie odebrał order Zełenskiemu? Tak, to była konieczna decyzja Nie, to pogłębia kryzys z Ukrainą Trudno powiedzieć