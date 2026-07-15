Kosiniak-Kamysz ostro o Czarnku! "Występuje przeciwko racji stanu Polski"

Przemysław Czarnek publicznie wezwał do zaprzestania finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy przez Unię Europejską, dopóki Ukraina nie zmieni polityki wobec Polski, co ma być wymuszone pozycją Polski w UE i NATO.

Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, stanowczo skrytykował Czarnka, zarzucając mu działanie przeciwko polskiej racji stanu, zdrowemu rozsądkowi oraz przeciwko Stanom Zjednoczonym, najważniejszemu sojusznikowi Polski, a także łączenie jego wypowiedzi z "chorobą nienawiści".

Prezes PiS, Jarosław Kaczyński, zdystansował się od słów Czarnka, podkreślając potrzebę wsparcia militarnego dla Ukrainy i zapowiadając wyjaśnienie sprawy w partii, jednak Przemysław Czarnek podtrzymał swoje stanowisko, twierdząc, że nie ma sprzeczności z poglądami prezesa.

W poniedziałek 13 lipca Przemysław Czarnek przedstawił swoje stanowisko w telewizji Republika. Stwierdził, że Polska powinna aktywnie wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby skłonić Ukrainę do zmiany polityki wobec Polski.

- Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - mówił.

Krytyka Władysława Kosiniaka-Kamysza

W środę 15 lipca, podczas spotkania z dziennikarzami w Sejmie, Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o komentarz do słów Przemysława Czarnka. Szef MON, odnosząc się również do doniesień medialnych o agresywnych zachowaniach wobec ukraińskich obywateli w Polsce.

- Nie mogę zostawić Czarnka i jego opowieści, który chce wzywać do tego, żeby Unia Europejska nie pomagała Ukrainie - stwierdził. - Ta ciężka choroba nienawiści, rozsiewana przez pana Brauna, a w pościgu za Braunem przez pana Czarnka, doprowadza do tego, co dzisiaj obserwujemy - dodał.

- Konfederacja Korony Polskiej pana Brauna oraz PiS są odpowiedzialni za to, jaką atmosferę dzisiaj tworzą w Polsce - ocenił i wezwał ich do „natychmiastowego zejścia z tej drogi”.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że Czarnek „nie tylko występuje przeciwko racji stanu Polski, nie tylko przeciwko zdrowemu rozsądkowi, ale on jeszcze występuje przeciwko naszemu największemu sojusznikowi, przeciwko Stanom Zjednoczonym”.

Odniesienie do USA i NATO

Minister obrony narodowej przypomniał, że w poprzednim tygodniu prezydent USA, Donald Trump, zaakceptował ustalenia szczytu NATO w Ankarze, w tym zapis o wspieraniu walczącej Ukrainy. W tym kontekście, Kosiniak-Kamysz ocenił, że stanowisko Czarnka – mówiące, że „Europa ma nie wspierać walczącej Ukrainy” – stanowi „jawne wystąpienie przeciwko Stanom Zjednoczonym i prezydentowi Trumpowi”. Zauważył, że prezes PiS Jarosław Kaczyński próbował „pouczyć” Przemysława Czarnka w tej sprawie, jednak – zdaniem wicepremiera – kandydat PiS na premiera „nie przyjmuje tego pouczenia ze strony swojego prezesa, bo on jest już bardziej u Brauna, niż w PiSie sprzed 20 lat”. Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że „Stany Zjednoczone są fundamentem naszego bezpieczeństwa”.

Stanowisko Jarosława Kaczyńskiego

We wtorek, w odpowiedzi na rosnącą dyskusję, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, zamieścił wpis na platformie X. Oświadczył w nim, że „Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna” oraz „kluczowa z punktu widzenia polskiej racji stanu” i bezpieczeństwa Polski. Dodał również, że „Sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii”.

Mimo interwencji prezesa partii, Przemysław Czarnek w środę podtrzymał swoje stanowisko. Zapewnił, że „bezwzględnie, bez najmniejszych zahamowań” powtórzyłby swoje słowa dotyczące zaprzestania finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy. Jednocześnie stwierdził, że jego poglądy nie są sprzeczne ze stanowiskiem Jarosława Kaczyńskiego.

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