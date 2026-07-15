Chciał zobaczyć się z Karolem Nawrockim. Miał przy sobie broń

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-15 12:18

Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie doszło do groźnego incydentu, który wywołał natychmiastową reakcję służb. Nietrzeźwy 47-latek, wyposażony w broń pneumatyczną, próbował dostać się do środka, domagając się spotkania z Karolem Nawrockim. Dowiedz się, jak Służba Ochrony Państwa opanowała sytuację i co stało się z mężczyzną, który odmówił podporządkowania się poleceniom.

Pałac Prezydencki w Warszawie z pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego. O incydencie z bronią czytaj w SE Polityka.
Autor: Pixabay.com Pałac Prezydencki
  • Przed Pałacem Prezydenckim doszło do poważnego incydentu, gdy 47-letni mężczyzna z bronią pneumatyczną i pod wpływem alkoholu został zatrzymany.
  • Mimo że broń nie była palna, sytuacja wymagała natychmiastowej i zdecydowanej interwencji służb ze względu na strategiczne położenie miejsca.
  • Dowiedz się, dlaczego nietrzeźwy mężczyzna odmawiał współpracy i co motywowało go do próby spotkania z Karolem Nawrockim w tak niecodziennych okolicznościach.

Do zdarzenia doszło w środę rano przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Jak informuje RMF FM, 47-letni mieszkaniec Ostrołęki podszedł do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna miał powiedzieć, że sympatyzuje z Karolem Nawrockim i chce osobiście spotkać się z prezydentem.

Co miał za paskiem?

Podczas rozmowy funkcjonariusze zauważyli za paskiem 47-latka przedmiot przypominający broń. Mężczyzna został wylegitymowany i skontrolowany. Okazało się, że miał przy sobie broń pneumatyczną typu śrutówka.

Te buty Marty Nawrockiej to strzał w dziesiątkę! To wisienka na torcie każdej stylizacji

– Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa wylegitymowali mężczyznę. Miał przy sobie broń pneumatyczną - śrutową. Nie było większego zagrożenia – powiedział w rozmowie z TVN24 pułkownik Bogusław Piórkowski, rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa.

Broń pneumatyczna nie była więc bronią palną. Mimo to funkcjonariusze musieli potraktować sytuację poważnie, ponieważ do zdarzenia doszło bezpośrednio przed jednym z najważniejszych i najlepiej chronionych budynków w kraju.

Mężczyzna był pod wpływem alkoholu

W trakcie interwencji ustalono, że 47-latek jest nietrzeźwy. Funkcjonariusze polecili mu, aby wydał śrutówkę i podporządkował się ich instrukcjom. Mężczyzna nie zamierzał jednak współpracować. Według medialnych ustaleń odmawiał oddania broni i nie reagował na kolejne polecenia funkcjonariuszy SOP. Sytuacja zaczęła się przedłużać, dlatego na miejsce wezwano patrol policji.

Dlaczego 47-latek trafił na komisariat?

Po przyjeździe policjantów mężczyzna nadal nie chciał wykonywać poleceń. Odmawiał podporządkowania się zarówno funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa, jak i policji. Ostatecznie podjęto decyzję o jego zatrzymaniu. 47-latek został przewieziony na komisariat, gdzie służby miały wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.

W chwili interwencji prezydentowi ani osobom znajdującym się w Pałacu Prezydenckim nie groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo. Rzecznik SOP podkreślił, że sytuacja nie stworzyła większego zagrożenia.

Chciał osobiście zobaczyć Karola Nawrockiego

Z dotychczasowych informacji wynika, że mężczyzna nie kierował gróźb pod adresem prezydenta. Twierdził natomiast, że jest jego sympatykiem i chce się z nim spotkać. Nie wiadomo, dlaczego przyszedł przed Pałac Prezydencki z bronią pneumatyczną ani dlaczego odmówił jej wydania. Okoliczności incydentu wyjaśniają funkcjonariusze.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki zaprosił europejskich liderów do swojej rezydencji

Polityka SE Google News
Nieformalny szczyt Prezydentów regionu Europy Środkowo-Wschodniej
Galeria zdjęć 21
ATAK NA UKRAIŃSKIE DZIEWCZYNKI! Aleksandra Leo UDERZA w Pierwszą Damę: „Jestem rozczarowana”
Sonda
Czy ochrona budynków najważniejszych instytucji państwowych powinna zostać wzmocniona?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
PAŁAC PREZYDENCKI
WIATRÓWKA