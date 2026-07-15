Karol Nawrocki został przesłuchany! Znamy szczegóły sprawy

Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka przez prokuraturę w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Śledztwo to dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za co grozi do 10 lat więzienia. Postępowanie jest na końcowym etapie, ale nie zapadły jeszcze żadne merytoryczne decyzje.

W Gdańsku toczy się również inne postępowanie prokuratorskie związane z Karolem Nawrockim, dotyczące sprawy przejęcia kawalerki przez Martę i Karola Nawrockich.

Przesłuchanie Karola Nawrockiego odbyło się w czwartek 9 lipca. Pomimo jego rangi, ani prowadząca sprawę Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, ani Kancelaria Prezydenta RP poinformowały publicznie o tym fakcie przed doniesieniami medialnymi. Śledztwo, w którym przesłuchano prezydenta, koncentruje się na podejrzeniu przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Zarzuty dotyczą umożliwienia bezpłatnego korzystania z pomieszczeń i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jest to wątek, który był szeroko dyskutowany podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej.

Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, potwierdził Radiu Gdańsk, że Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka. Zeznania złożył w swoim gabinecie w Warszawie, do którego specjalnie w tym celu udała się prokurator z Gdańska. W celu ustalenia terminu przesłuchania, prokuratura dwukrotnie musiała kierować pisma do Kancelarii Prezydenta RP.

Potencjalne konsekwencje

Według informacji uzyskanych przez Radio Gdańsk, śledztwo dotyczące nieodpłatnego korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej znajduje się na końcowym etapie. Mimo to, dotychczas nie zapadły żadne merytoryczne decyzje w sprawie. Prokuratura planuje jeszcze pozyskać dodatkową dokumentację. Rzecznik Duszyński zaznaczył również, że wszystkie osoby pełniące funkcje dyrektorskie w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ostatnich latach zostały już przesłuchane w charakterze świadków.

Doniesienia medialne wskazywały, że Karol Nawrocki miał w latach 2018-2021 wynajmować luksusowe apartamenty w muzeum, nie regulując za nie płatności. Miało to dotyczyć łącznie około 200 dni. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest w kierunku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za taki czyn Kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie obejmuje okres od 18 października 2017 roku do czerwca 2024 roku. W tym czasie funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej pełnili kolejno: Karol Nawrocki, Grzegorz Berendt oraz p.o. dyrektora Rafał Wnuk.

W Gdańsku prowadzone jest również inne postępowanie, które dotyczy Karola Nawrockiego. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście bada sprawę przejęcia kawalerki należącej do Jerzego Ż. przez Martę i Karola Nawrockich.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki zachowuje się na trybunach:

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