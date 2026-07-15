Polska dołączy do koalicji antybalistycznej? Sikorski wskazał warunek

Minister Radosław Sikorski otwiera przed Polską drzwi do międzynarodowej koalicji antybalistycznej, podkreślając jej otwartą i elastyczną formułę.

Kluczowym warunkiem przystąpienia jest przedstawienie przez polskie firmy zbrojeniowe innowacyjnych projektów, które odpowiadają na strategiczne potrzeby europejskiej obronności.

Sprawdź, jakie konkretne wyzwania stoją przed polskim przemysłem i czy nasz kraj wykorzysta tę historyczną szansę na wzmocnienie swojego bezpieczeństwa.

Radosław Sikorski rozpoczął we wtorek, 14 lipca, wizytę w Los Angeles. Wicepremier i minister spraw zagranicznych spotkał się z przedstawicielami miejscowej Polonii oraz reżyserem Josephem Kosinskim.

Wieczorem szef polskiej dyplomacji wystąpił w Prezydenckiej Bibliotece i Muzeum Ronalda Reagana. Przed rozpoczęciem wydarzenia mówił o roli byłego prezydenta USA w zakończeniu zimnej wojny.

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– Łezka się kręci w oku, gdy się wspomina o współpracy Ronalda Reagana, Jana Pawła II, pani Thatcher na rzecz zwycięstwa wolności w zimnej wojnie – powiedział Sikorski.

Czy Polska wejdzie do koalicji antybalistycznej?

Minister został zapytany o nieobecność Polski w ogłoszonej w poniedziałek koalicji antybalistycznej. Jak tłumaczył, nie jest to zamknięta grupa państw, lecz otwarta formuła współpracy europejskiego przemysłu obronnego.

– Gdy tylko polskie firmy zaproponują projekty, które są potrzebne, będą mogły do niej przystąpić – powiedział.

Inicjatywa ma skupiać przedsiębiorstwa pracujące nad rozwojem systemów balistycznych i antybalistycznych. Z wypowiedzi ministra wynika, że udział Polski będzie zależał przede wszystkim od propozycji przygotowanych przez krajowe firmy.

Będą kolejne sankcje na Rosję?

Sikorski odniósł się także do prac nad następnym pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Wyraził nadzieję, że nowe ograniczenia zostaną przyjęte szybko. Pakiet ma objąć ponad 200 kolejnych osób. Planowana jest również zmiana pułapu cenowego nakładanego na rosyjską ropę.

Co Sikorski powiedział o cieśninie Ormuz?

Podczas wizyty w USA szef MSZ był również pytany o sytuację na Bliskim Wschodzie i działania wokół irańskich portów. Sikorski podkreślił, że stanowisko Polski opiera się na prawie międzynarodowym. Przypomniał, że cieśnina Ormuz jest częścią wód międzynarodowych.

– To jest bardzo ważne, aby nikt nie próbował anektować wód międzynarodowych, bo byłby to niebezpieczny precedens – zaznaczył wicepremier w rozmowie z PAP i TVP.

Pociski Patriot będą produkowane w Europie?

Minister skomentował także deklarację Donalda Trumpa dotyczącą produkcji pocisków do systemów Patriot w Ukrainie. Wyraził nadzieję, że zapowiedź zostanie zrealizowana przez przemysł.

Zdaniem Sikorskiego uruchomienie takiej produkcji w Europie byłoby korzystne nie tylko dla państw europejskich, lecz także dla Stanów Zjednoczonych.

Czy do Polski przyjadą kolejni żołnierze USA?

Wicepremier mówił również o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przypomniał, że polski rząd przedstawił w tej sprawie oficjalne stanowisko.

Minister obrony zadeklarował wcześniej przygotowanie odpowiedniego zaplecza logistycznego i mieszkaniowego dla amerykańskich żołnierzy.

– Będziemy radzi żołnierzom amerykańskim w Polsce. A kiedy przybędą, to już decyzja amerykańska – odparł Sikorski.

Poniżej galeria zdjęć: Radosław Sikorski

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