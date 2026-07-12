Najnowsze badanie opinii publicznej ujawnia, że Polacy domagają się jedności na szczytach władzy, niezależnie od politycznych podziałów.

Ponad dwie trzecie ankietowanych wskazuje na konieczność współpracy premiera Tuska z prezydentem Nawrockim, zwłaszcza w polityce wobec Ukrainy i sporze o Order Orła Białego.

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Ponad dwie trzecie Polaków uważa, że mimo politycznych różnic rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem w sprawach dotyczących Ukrainy. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Badani ocenili, jak ich zdaniem powinny wyglądać relacje między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Temat nabrał znaczenia po napięciach wokół polityki wobec Ukrainy oraz sporze dotyczącym Orderu Orła Białego, który w ostatnich dniach stał się jednym z najgłośniejszych tematów politycznych.

Polacy chcą współpracy Tuska z Nawrockim

Respondentów zapytano, czy rząd powinien współdziałać z prezydentem w polityce wobec Ukrainy, czy też prowadzić własną, niezależną linię. Odpowiedzi okazały się jednoznaczne. Aż 65,4 proc. ankietowanych uważa, że gabinet Donalda Tuska powinien współpracować z Karolem Nawrockim. Odmiennego zdania było 25,7 proc. badanych, którzy opowiedzieli się za samodzielną polityką rządu. Kolejne 8,8 proc. nie miało wyrobionej opinii.

Wyniki pokazują, że oczekiwanie porozumienia między najważniejszymi ośrodkami władzy dominuje wśród większości badanych, niezależnie od trwającego politycznego sporu.

Wyborcy koalicji i opozycji patrzą na sprawę inaczej

Szczegółowe wyniki badania pokazują jednak wyraźne różnice między elektoratami. Wśród wyborców ugrupowań tworzących obecny rząd – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL oraz Polski 2050 – za współpracą Donalda Tuska z Karolem Nawrockim opowiedziało się 38 proc. respondentów. Większość tej grupy, bo 54 proc., uważa natomiast, że rząd powinien prowadzić własną politykę wobec Ukrainy. Pozostałe 8 proc. nie miało zdania.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród sympatyków opozycji. Tam aż 89 proc. badanych oczekuje współpracy rządu z prezydentem. Również osoby niezdecydowane i niegłosujące częściej wskazywały na potrzebę porozumienia. Takiego zdania było 65 proc. respondentów z tej grupy, natomiast przeciwnego – 21 proc.

Spór o Order Orła Białego w tle

Wyniki badania pojawiają się w czasie gorącej debaty dotyczącej relacji pomiędzy rządem a nowym prezydentem. Jednym z tematów, który wywołał polityczne emocje, jest spór dotyczący Orderu Orła Białego oraz szersza dyskusja o prowadzeniu polityki wobec Ukrainy.

Najnowszy sondaż pokazuje jednak, że większość Polaków oczekuje przede wszystkim współdziałania najważniejszych osób w państwie, niezależnie od politycznych podziałów. Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 26–28 czerwca 2026 r. metodą CAWI i CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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