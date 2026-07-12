„Balcerowicz musi odejść”. Kto wypowiedział te słowa i o co chodziło?

„Balcerowicz musi odejść” – te trzy słowa przez lata rozbrzmiewały na protestach, spotkaniach wyborczych i w Sejmie. Hasło było tak mocno związane z Andrzejem Lepperem, że do dziś kojarzy się przede wszystkim z liderem Samoobrony.

Nie chodziło jednak wyłącznie o osobisty spór dwóch polityków. Dla Leppera Leszek Balcerowicz stał się symbolem całego modelu przemian gospodarczych po 1989 roku.

Kto powiedział „Balcerowicz musi odejść”?

Hasło spopularyzował Andrzej Lepper. Założyciel Samoobrony wyrósł na protestach rolników i osób, które uważały, że poniosły największe koszty transformacji ustrojowej. Lepper zarzucał Balcerowiczowi, że jego polityka doprowadziła do upadku zakładów pracy, wzrostu bezrobocia, zadłużenia gospodarstw rolnych i pogorszenia sytuacji najuboższych.

Slogan nie był jedynie wyborczym ozdobnikiem. Lepper regularnie używał go w Sejmie. W stenogramach parlamentarnych można znaleźć jego wypowiedzi, w których podkreślał, że Samoobrona prowadzi walkę ze sposobem prowadzenia polityki pieniężnej właśnie pod hasłem „Balcerowicz musi odejść”.

Kim był Andrzej Lepper?

Andrzej Lepper był rolnikiem, związkowcem i liderem Samoobrony. Karierę budował na blokadach dróg, protestach, okupacjach urzędów oraz ostrych wystąpieniach przeciwko kolejnym rządom.

Samoobrona weszła do Sejmu w 2001 roku z wynikiem 10,2 proc. Lepper został później wicemarszałkiem Sejmu, a następnie wicepremierem i ministrem rolnictwa. Czterokrotnie kandydował też na urząd prezydenta. Polityk zasłynął z prostego i emocjonalnego języka. Oprócz „Balcerowicz musi odejść” jego znakiem firmowym stały się słowa: „Wszyscy oni już rządzili i rozkradli Polskę”.

Kim był Leszek Balcerowicz?

Leszek Balcerowicz był ekonomistą, wicepremierem i ministrem finansów. Odpowiadał za pakiet reform gospodarczych wprowadzanych od początku 1990 roku, nazywanych planem Balcerowicza.

Zmiany miały zahamować gwałtowny wzrost cen i przestawić Polskę z gospodarki centralnie sterowanej na wolnorynkową. Obejmowały między innymi uwolnienie cen, ograniczenie dotacji dla przedsiębiorstw państwowych i otwarcie gospodarki na konkurencję.

Balcerowicz ponownie był wicepremierem i ministrem finansów w latach 1997–2000. Od stycznia 2001 do stycznia 2007 roku pełnił funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Lepper chciał wysłać Balcerowicza do kamieniołomów

Lider Samoobrony nie ograniczał się do samego żądania dymisji. Podczas spotkania z wyborcami w 2001 roku stwierdził, że Balcerowicz „nie może dłużej pokazywać się Polakom na oczy”.

– Balcerowicz musi odejść. On nie może dłużej pokazywać się Polakom na oczy. Jego miejsce jest w kamieniołomach do końca życia. Zupka, trzysta złotych miesięcznie i proszę bardzo, i tam niech odrobi to, co zrobił. I tak tego nigdy nie odrobi – mówił Lepper.

Wypowiedź dobrze pokazuje styl polityka. Lepper budował przekaz na bardzo ostrych, obrazowych zdaniach, które łatwo zapadały w pamięć i były później wielokrotnie powtarzane w mediach.

Okrzykiem kończył przemówienia w Sejmie

Hasło stało się niemal obowiązkowym zakończeniem wystąpień lidera Samoobrony. Według relacji medialnych Lepper przez pewien czas kończył nim kolejne przemówienia z sejmowej mównicy.

Potwierdzają to stenogramy. Podczas jednego z posiedzeń mówił: „Że Balcerowicz musi odejść, to wszyscy wiemy”. Innym razem wezwał posłów, by wszyscy razem wykrzyknęli jego slogan.

Hasło żyło już własnym życiem. Zdarzało się, że okrzyk padał z sali również podczas wystąpień innych parlamentarzystów.

Największe zaskoczenie. Lepper zmienił zdanie

Najciekawsza historia wydarzyła się w 2005 roku. Andrzej Lepper niespodziewanie ogłosił, że Balcerowicz wcale nie musi odchodzić.

– Balcerowicz wcale nie musi odchodzić, on dobrze wykonuje to, co mu każe ustawa. Na jego miejscu każdy ekonomista robiłby to samo – mówił wówczas lider Samoobrony.

Była to spektakularna wolta, ponieważ przez lata slogan stanowił jeden z fundamentów jego politycznego wizerunku.

Zmiana nie trwała jednak długo. Ówczesna prasa opisywała, że dzień po pochwałach pod adresem Balcerowicza Lepper znów wrócił do ostrego języka i wysłał go w swoich wypowiedziach do kamieniołomów.

Powstało kontrhasło: „Balcerowicz musi zostać”

Slogan Leppera doczekał się także odpowiedzi. Zwolennicy ekonomisty zaczęli używać hasła „Balcerowicz musi zostać”.

W marcu 2006 roku pod takim hasłem zbierano podpisy pod listem poparcia dla prezesa NBP. Było to bezpośrednie odwrócenie słynnego zawołania Samoobrony.

W ten sposób spór ekonomiczny zamienił się w pojedynek dwóch prostych sloganów. Jeden przedstawiał Balcerowicza jako winnego społecznych problemów. Drugi jako obrońcę stabilnej gospodarki i niezależności banku centralnego.

Dlaczego Lepper atakował prezesa NBP?

Gdy Balcerowicz kierował Narodowym Bankiem Polskim, Samoobrona krytykowała przede wszystkim wysokie stopy procentowe. Lepper twierdził, że drogie kredyty hamują rozwój gospodarczy, uderzają w rolników i pogłębiają zadłużenie.

Jego zdaniem bank centralny zbyt mocno skupiał się na walce z inflacją, a zbyt słabo na bezrobociu i wzroście gospodarczym.

Balcerowicz i jego zwolennicy bronili natomiast niezależności NBP oraz polityki mającej utrzymywać stabilność cen. Podczas jego kadencji spór o stopy procentowe stał się jednym z najgorętszych konfliktów gospodarczych w polskiej polityce.

Balcerowicz naprawdę odszedł, ale nie przez Leppera

Leszek Balcerowicz przestał być prezesem NBP 10 stycznia 2007 roku. Nie został jednak odwołany w wyniku kampanii Samoobrony. Po prostu zakończyła się jego sześcioletnia kadencja.

Jego następcą został Sławomir Skrzypek. W ten sposób słynne hasło formalnie się spełniło, ale na zasadach przewidzianych w prawie, a nie w wyniku politycznego ultimatum Leppera.

Czy Lepper był autorem sloganu?

Hasło jest powszechnie przypisywane Andrzejowi Lepperowi, ponieważ właśnie on uczynił z niego swój polityczny znak firmowy. Było jednak używane szerzej przez przeciwników liberalnych reform i polityki gospodarczej kojarzonej z Balcerowiczem.

Lepper nie musiał więc jako pierwszy ułożyć tych trzech słów. Bez wątpienia sprawił jednak, że usłyszała je cała Polska.

Dlaczego hasło przetrwało tyle lat?

Slogan miał wszystko, czego potrzebuje skuteczne hasło polityczne. Był krótki, rytmiczny, łatwy do powtórzenia i wskazywał konkretną osobę odpowiedzialną za skomplikowane problemy gospodarcze.

Zamiast tłumaczyć inflację, stopy procentowe, transformację i działanie banku centralnego, zamykał cały konflikt w trzech słowach.

Dlatego „Balcerowicz musi odejść” przetrwało dłużej niż wiele programów wyborczych. Do dziś jest przerabiane, cytowane żartobliwie i używane jako wzór hasła wymierzonego w konkretną osobę.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP