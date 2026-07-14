Tusk i Kosiniak-Kamysz ogłaszają międzynarodowe manewry i powrót KOP. O co chodzi?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
PAP
PAP
2026-07-14 22:22

Polska aktywnie zwiększa swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo regionalne i sojusznicze, stając się centrum ważnych inicjatyw obronnych. Kraj przygotowuje się do przyjęcia znaczących międzynarodowych ćwiczeń wojskowych jesienią tego roku, jednocześnie wzmacniając swoją wschodnią granicę poprzez utworzenie nowego Komponentu Obrony Pogranicza. Te działania są postrzegane jako demonstracja siły i skuteczny element odstraszający.

Premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. O bezpieczeństwie Polski przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marcin Gadomski/ AKPA
  • We wrześniu 2026 roku Polska będzie miejscem ważnych międzynarodowych ćwiczeń wojskowych z udziałem sił z Francji, Wielkiej Brytanii i innych państw sojuszniczych, co ma być pokazem siły i skutecznym odstraszaniem Rosji, a także przygotowaniem do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu.
  • Szef MON ogłosił powołanie KOP w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, składającego się z czterech brygad, który ma za zadanie wzmocnienie wschodniej granicy Polski i odciążenie innych jednostek wojskowych zaangażowanych w jej ochronę.
  • Oba działania są postrzegane jako kluczowe elementy wzmacniania wschodniej flanki NATO, bezpieczeństwa Polski oraz potwierdzenie jej silnej pozycji w Sojuszu.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Polska zostanie gospodarzem jednych z najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie. We wrześniu bieżącego roku na polskim terytorium ćwiczyć będą wojska Francji i Wielkiej Brytanii, a także inne siły sojusznicze, ramię w ramię z polskimi żołnierzami.

Po spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu, która wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji, premier Donald Tusk podkreślił kluczową decyzję o organizacji tych ćwiczeń w Polsce. Jak zaznaczył, będą to ćwiczenia, „które przygotują całą koalicję zgromadzoną dzisiaj w Paryżu do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu”. Premier dodał również, że Wojsko Polskie nie tylko weźmie udział w tych manewrach, ale przede wszystkim będzie ich gospodarzem. Jak zaznaczył, założeniem jest, że ćwiczenia będą miały charakter wspólny, a do Polski przyjadą głównie Francuzi i Brytyjczycy.

- My nie tylko będziemy uczestniczyli, ale jesteśmy w pełnym tego słowa znaczeniu gospodarzami tych ćwiczeń – stwierdził.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz: Będziemy dalej pomagać Ukrainie

Głos zabrał także Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Polska staje się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie - napisał szef MON na Twitterze. - To pokaz siły i skuteczne odstraszanie Rosji. To także potwierdzenie, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, bezpieczeństwo Polski jest wspólną odpowiedzialnością naszych sojuszników. Nasza pozycja w Sojuszu nigdy nie była tak silna - dodał.

Komponent Obrony Pogranicza

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował również o powołaniu Komponentu Obrony Pogranicza, co stanowi kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy Polski. Szczegóły dotyczące nowej struktury oraz nazwiska jej dowódców miały zostać przedstawione w środę.

- Tak jak przed laty Polska tworzyła Korpus Ochrony Pogranicza, dziś powołujemy Komponent Obrony Pogranicza - napisał. - To kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy - obok Tarczy Wschód, przeznaczonych na nią 10 mld złotych i działań, które znacząco ograniczyły skuteczność nielegalnych prób przekroczenia granicy - czytamy.

Komponent Obrony Pogranicza ma zostać utworzony w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej i obejmie cztery brygady rozmieszczone wzdłuż wschodniej granicy kraju. Koncepcja ta została zatwierdzona przez szefa MON w październiku ubiegłego roku. Do zadań KOP należeć będzie m.in. zwiększenie odpowiedzialności za ochronę granicy i odciążenie innych jednostek wojskowych zaangażowanych w operację „Bezpieczne Podlasie”. W skład KOP wejdą: 1. Podlaska Brygada OT, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada OT, 19. Nadbużańska Brygada OT oraz 20. Przemyska Brygada OT. Formacja będzie ściśle współpracować ze Strażą Graniczną oraz uczestniczyć w działaniach związanych z programem „Tarcza Wschód”. Nazwa KOP nawiązuje do historycznego Korpusu Ochrony Pogranicza, powołanego w 1924 roku do ochrony wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej.

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