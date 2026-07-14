Jarosław Kaczyński stanowczo odpowiada ambasadorowi Ukrainy. Nie ma wątpliwości

Prezes PiS deklaruje poparcie dla "sromotnej klęski" Rosji, ale jednocześnie podtrzymuje swój sprzeciw wobec "banderyzmu" i członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, podkreślając, że jego zdanie w tej sprawie "od lat się nie zmieniło".

Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego kontrastują z wcześniejszymi sugestiami Przemysława Czarnka, który opowiadał się za wstrzymaniem finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy, dopóki Kijów nie zmieni swojej polityki.

Mimo wspomnianych zastrzeżeń, Jarosław Kaczyński jednoznacznie podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość popiera dalszą pomoc militarną dla Ukrainy, uznając ją za "bezwzględnie potrzebną" i kluczową dla polskiej racji stanu, zapowiadając jednocześnie wyjaśnienie wypowiedzi Czarnka wewnątrz partii.

We wtorek 14 lipca na platformie X doszło do wymiany zdań między Jarosławem Kaczyńskim a ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Dyplomata, odnosząc się do wcześniejszego stanowiska Kaczyńskiego w kwestii kontynuowania pomocy wojskowej dla Kijowa, wyraził wdzięczność.

- Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Prezesie Jarosławie Kaczyński, za wsparcie Ukrainy! - napisał.

Stanowisko Jarosława Kaczyńskiego

W odpowiedzi na podziękowania ambasadora, Jarosław Kaczyński potwierdził swoje poparcie dla dążeń do pokonania Rosji w wywołanej przez nią wojnie. Jednocześnie prezes PiS wyraźnie zaznaczył, że jego stanowisko w odniesieniu do kwestii historycznych oraz przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej pozostaje niezmienne.

- Panie Ambasadorze, oczywiście, że jestem za tym, by to Rosja poniosła sromotną klęskę w wywołanej przez siebie wojnie, ale mój sprzeciw wobec banderyzmu i obecności Ukrainy w UE, kultywującej tego rodzaju ludobójczą ideologię, podtrzymuję. Wbrew pozorom moje zdanie w tej sprawie od lat się nie zmieniło – oświadczył.

Wcześniej do publicznej dyskusji włączył się wiceprezes PiS, Przemysław Czarnek, który na antenie Telewizji Republika przedstawił odmienne stanowisko dotyczące pomocy dla Ukrainy. Czarnek sugerował, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wywrzeć presję na Kijów, zwłaszcza w kwestiach historycznych. "Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich" – powiedział polityk.

Reakcja Kaczyńskiego na słowa Czarnka

Jarosław Kaczyński odciął się od sugestii Przemysława Czarnka, podkreślając oficjalne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wsparcia militarnego dla Ukrainy. Prezes PiS jednoznacznie stwierdził, że ugrupowanie opowiada się za kontynuacją pomocy wojskowej.

- Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa – zadeklarował. - Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii – dodał.

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